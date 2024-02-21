Сбербанк: В 2023 году жители Северо-Запада вдвое чаще доверяли интернет-покупки «зеленой кнопке»

В 2023 г. объем платежей через сервис SberPay на Северо-Западе превысил 33 млрд руб. Это в два раза больше, чем в 2022 г. Увеличилось и количество транзакций — почти 21 млн операций за весь прошлый год. Это в 2,2 раза больше показателя прошлого года. Об этом сообщил управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.

По 2023 г. доля платежей, совершенных при помощи SberPay, в портфеле банка превысила прошлогодний показатель в два раза и составила более 40%.

Наибольшей популярностью, если судить по объему платежей, сервис пользуется у покупателей Санкт-Петербурга (более 17 млрд руб.), Республики Коми (9 млрд руб.) и Архангельской области (более 1 млрд руб.).

Зеленая кнопка доступна более чем на 75 тыс. сайтов и приложений по всей стране и более восьми миллионов россиян ежемесячно пользуется этим методом оплаты.

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Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» работает в 11 регионах России — Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой филиальной сетью в регионе.