Сбербанк: жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом

Жители Северо-Западного федерального округа все чаще приобретают новогодние подарки родным и близким, используя сервис «Оплата улыбкой». Согласно данным Сбербанка, за октябрь-декабрь 2024 г. с его помощью на Северо-Западе оплатили покупки более 1,2 млн раз. Этот показатель на 30% превышает данные III квартала 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стоимость крупнейшей декабрьской покупки, оплаченной «улыбкой» в СЗФО, составила 670 тыс. руб. При этом самая крупная покупка по биометрии в 2024 г. была совершена в Санкт-Петербурге. Местный житель приобрел автомобиль за 5,7 млн руб.

Для использования инновационного сервиса «Оплата улыбкой» человеку не понадобятся наличные, банковская карта или смартфон. Все, что требуется — выбрать соответствующий пункт на терминале и просто взглянуть в камеру. Система мгновенно сканирует уникальные черты лица покупателя и подтверждает транзакцию, обеспечивая высокий уровень безопасности и удобства.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Будущее — за технологиями, они работают на людей и делают их жизнь проще и удобнее. Биоэквайринг в этом направлении — очень важный шаг. Если биометрия в ближайшие несколько лет продолжит развиваться такими же темпами, она может стать способом оплаты первого выбора. Уже сегодня это самый безопасный инструмент безналичных расчетов. Алгоритмы сервиса не позволят совершить оплату по фотографии, изображению на смартфоне или с помощью маски».

Система сканирует уникальные особенности лица пользователя и подтверждает транзакцию только тогда, когда удостоверится, что перед камерой находится именно владелец счета. Личные данные при этом хранятся не в виде фотографии, а в форме зашифрованного цифрового кода, который привязан к платежному счету.

Подключиться к сервису просто: достаточно включить функцию распознавания лиц в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», выбрать нужную карту и установить защитный код. Также можно воспользоваться помощью виртуального ассистента в приложении, сказав ему «Оплата улыбкой» и следуя простым инструкциям. Помимо этого, подключение сервиса возможно в любом отделении Сбербанка.