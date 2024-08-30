Статистика «М.Видео-Эльдорадо» и ВСК: в преддверии 1 сентября самый большой спрос на гаджеты за Уралом и на Северо-Западе

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, совместно со страховым домом ВСК проанализировали статистику трат россиян на гаджеты перед началом учебного года. В преддверии 1 сентября самыми продаваемыми девайсами в России стали наушники (36% - доля в структуре продаж в сегменте популярной бытовой техники), умные колонки (25%) и смарт-часы (21%). Самые активные покупатели живут в Сибири и на Северо-Западе, чаще всего за обслуживанием гаджетов обращаются во время учебного года – в этих же регионах, а также в Поволжье. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

По экспертным оценкам топ наиболее востребованных гаджетов перед началом учебного года (наушники, умные колонки и смарт-часы) аналогичен данным прошлого года. При этом в 2024 г. значительно увеличился спрос на смарт-часы (их доля в структуре продаж выросла с 15% до 21%) и на умные колонки (их доля выросла с 24% до 25%). Менее востребованными в нынешнем учебном году стали смартфоны и планшеты – их доля в продажах сократилась с 8% до 7%, игровые консоли – доля снизилась с 7% до 5%, видеоигры – доля снизилась с 8% до 5%.

В то же время по оценкам страхового дома ВСК именно смартфоны российские школьники и студенты ломают чаще всего – 60% в общей структуре обращений по страхованию техники. Причем, именно осенью растет число происшествий с техникой – в 3,6 раза по сравнению с летом, например. Также в антирейтинг наиболее часто ломающихся гаджетов у молодежи во время учебного года вошли планшеты, наушники и электросамокаты (по 3%).

Самыми активными регионами с точки зрения покупки бытовой техники стали: Москва (19%), Сибирь (14%), Северо-западный округ (13%). Реже приобретают технику к 1 сентября жители Центрального и Южного федеральных округов. В нынешнем учебном году основная доля продаж наушников, пришлась на Москву (19%). Также столица стала лидером продаж игровых консолей (18%) и видеоигр (23%). Умные колонки были наиболее востребованы в Поволжье и Сибири (по 13%), смарт-часы – в Сибири и на Северо-Западе (по 13%), а смартфоны и планшеты, помимо москвичей (17%), чаще других покупали жители Юга (13%).

География поломок гаджетов во время учебы несколько отличается. По данным ВСК, почти 90% обращений приходится на Центральный округ (преимущественно Москву). Также страховые случаи часто фиксировались на Северо-Западе (лидер – Калининградская область), в Сибири (лидер – Алтайский край и Томская область), а также в Поволжье (лидер – Самарская область и Удмуртия) – по 3% обращений.

В преддверии учебного года самыми востребованными брендами гаджетов по данным группы «М.Видео-Эльдорадо» являются: «Яндекс» (рост продаж на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г.), Huawei (рост на 82%), Sber (рост продаж в восемь раз), Apple (рост продаж на 5%).

При этом чаще всего (по оценкам ВСК) россияне ломают смартфоны и планшеты брендов Apple (18% страховых случаев) и Xiaomi (23%).