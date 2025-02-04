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Цифровизация ИТ в банках
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В 2024 г. жители Северо-Запада оплатили «улыбкой» товары и услуги на 2,7 млрд рублей

В 2024 г. объем биометрических платежей, совершенных в СЗФО, превысил 2,7 млрд руб., заявил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. А всего жители СЗФО в 2024 г. совершили более 3,4 млн таких транзакций. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чаще всего «улыбкой» платят петербуржцы (43,1% от суммы общего объема). Также в лидерах жители Ленинградской (10,7%), Архангельской (9,5%), Вологодской (7,8%) и Калининградской областей (7,3%). Эти же регионы – первые по количеству уникальных пользователей сервиса.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Когда появляется что-то новое, люди ожидаемо принимают это с определенной осторожностью. Так было и с появлением банковских пластиковых карт и онлайн-банкинга, и когда запустилась инновационная технология оплаты по биометрии или, как мы это уже привыкли называть, «Оплаты улыбкой». Но с развитием сервиса мы наблюдаем, как меняется отношение к нему: удобство и безопасность уверенно наращивают популярность биометрического способа расчетов. Он надежен, потому что личность нельзя украсть. А если вы забыли карту или наличные, просто улыбнитесь, и вопрос с оплатой будет решен».

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