Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Более половины онлайн-платежей в СЗФО совершается с помощью SberPay

Аналитики Сбербанка выяснили, что за последний месяц 59% онлайн-платежей пользователей банка в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) совершались с помощью SberPay. Чаще всего сервис выбирают в Архангельской (91%), Псковской (70%), Новгородской области (65%) и Санкт-Петербурге (64%). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С начала 2025 г. жители СЗФО провели более 11 млн транзакций через SberPay. Сервис становится все более востребованным благодаря простоте, безопасности и технологичности.

Антон Степанов, Т1 Облако: Мы не просто растем вместе с рынком — мы задаем темп этому росту
Энергия технологий: спектр Т1

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «SberPay развивается вместе с привычками людей: сегодня это не просто альтернатива банковской карте, а часть цифрового образа жизни. Для нас важно, чтобы сервис был действительно полезным — без лишних действий, с мгновенными операциями и полной защитой данных. Когда платеж проходит в один клик, а технология остается «невидимой» для пользователя — это и есть настоящее удобство».

SberPay позволяет оплачивать покупки и услуги разными способами: по QR-коду, через биометрию, NFC и в онлайн-магазинах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Книгин, Т1 Интеграция: Рынка ИТ-интеграции в прежнем виде больше нет

В России создают самый сложный и не имеющий отечественных аналогов узел банкоматов

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

Сбербанк создает сотовую «суперсеть» по всей России

Евгений Свидерский, ITGlobal.com в интервью Market.CNews — о том, как арендовать суперкомпьютер и есть ли альтернатива Nvidia

Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще