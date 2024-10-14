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Ленобласть запускает новый этап проекта по поиску уязвимостей

Независимые исследователи смогут оценить уровень защищенности трех государственных информационных систем на платформе Bi.Zone Bug Bounty. В рамках программы багхантеры смогут искать уязвимости на официальном сайте Администрации Ленинградской области, а также на информационных порталах «Современное образование Ленинградской области» и «Животный мир Ленинградской области». Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Вознаграждение за обнаруженную уязвимость будет зависеть от уровня ее критичности и может достигать 150 тыс. руб. Второй этап багбаунти-программы Ленинградской области продлится до декабря 2024 г.

«Область системно развивает инструменты обеспечения кибербезопасности инфраструктуры электронного правительства. Мы надеемся, что привлечение независимых исследователей к изучению потенциальных уязвимостей в цифровых системах региона позволит повысить устойчивость к актуальным киберугрозам и вовремя принять контрмеры, тем самым усилив защитный потенциал», – сказал председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

«Мы рады, что все больше организаций не только запускают программы на нашей платформе, но и расширяют их. Второй этап багбаунти-программы Ленинградской области позволит повысить уровень защищенности еще нескольких официальных информационных ресурсов региона. Совместная работа багхантеров и специалистов Ленобласти позволит постоянно получать информацию об уязвимостях внешнего периметра, оперативно исправлять их и предотвращать их эксплуатацию со стороны злоумышленников», — отметил Андрей Левкин, руководитель продукта Bi.Zone Bug Bounty.

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Во время первого этапа багхантеры проверяли уровень защищенности нескольких государственных информационных систем, среди которых «Управление бюджетным процессом Ленинградской области», «Современное образование Ленинградской области», Портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

Bi.Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.

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