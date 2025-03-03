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Прокудин Виталий
|03.03.2025
|Тульская область обновляет программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty 1
|27.11.2024
|Белые хакеры оценят уровень защищенности сайтов Правительства Тульской области 1
Прокудин Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 2
|Правительство Тульской области - органы государственной власти 95 1
|Сбер - BI.Zone Bug Bounty 52 2
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4535 1
|Левкин Андрей 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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