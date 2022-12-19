Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Ozon открыл программу по поиску уязвимостей на платформе Bi.Zone Bug Bounty

Ozon предложил багхантерам проверить безопасность сайта компании, учетных систем, карьерного портала и мобильных приложений покупателя. За подтвержденные уязвимости независимые исследователи получат вознаграждение от 5 тыс. до 100 тыс. руб.

В 2020 г. Ozon уже запускал публичную программу bug bounty на зарубежной платформе.

«За последние два года приоритеты бизнеса Ozon в отношении кибербезопасности остались прежними, а необходимость в защищенности и стабильности продуктов только возросла за этот период. Bug bounty — это неотъемлемая часть безопасности современных интернет-сервисов, поэтому мы активно работали над возобновлением программы. Будем рады багхантерам, с которыми уже успели поработать, и надеемся увидеть больше новых лиц в нашем комьюнити», — сказал Тимофей Черных, руководитель группы продуктовой безопасности Ozon.

Bi.Zone Bug Bounty — это хаб, связывающий бизнес и независимых исследователей безопасности. На платформе организации размещают для багхантеров программы по поиску уязвимостей. Такой подход позволяет привлечь широкий круг специалистов к поиску слабых мест в системе безопасности бизнеса.

Какие цифровые продукты можно купить со скидкой 50% при поддержке государства
Поддержка ИТ-отрасли

«Выход на bug bounty такого известного и крупного бренда как Ozon говорит о росте зрелого подхода к вопросам кибербезопасности. Культура взаимоотношений бизнеса и независимых исследователей меняется в лучшую сторону. Мы рады способствовать этому процессу и уверены, что поможем компании Ozon укрепить безопасность инфраструктуры», — сказал Евгений Волошин, директор по стратегии, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft поделилась своими цифровыми подписями с хакерами. Теперь они могут получить полный контроль над ПК. Антивирусы не помеха

Встроенный антивирус Windows научили безвозвратно уничтожать системные файлы

В России сбираются ввести уголовную ответственность за утечку персональных данных. Путин поддержал идею

Операторы ответят за каждый подменный номер. Власти берут звонки мошенников под контроль

Клиенты российских банков под угрозой. За их данные обещают иностранный паспорт и переезд на Запад

Госсертификаты шифрования для сайтов обретают в России силу закона

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

Лучшие электрические и аккумуляторные снегоуборочные машины: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще