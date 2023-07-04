«Сберавто» запускает программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty

Сервис для выбора, покупки и продажи автомобилей «Сберавто» будет платить багхантерам за обнаруженные уязвимости. Программа на Bi.Zone Bug Bounty охватит сайт sberauto.com, веб-сервисы всех поддоменов *.sberauto.com и мобильное приложение «Сберавто» на платформе Android. В зависимости от критичности угрозы, вознаграждение за подтвержденные уязвимости составит до 250 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Кирилл Ильин, директор департамента безопасности, «Сберавто»: «В 2020 г. команда «Сберавто» запустила сервис, который позволил реализовать элементы процесса покупки и продажи автомобилей в онлайн. За последний год наша аудитория кратно выросла, и мы чувствуем еще большую ответственность за безопасность клиентов.

Багбаунти для нас — это прежде всего открытость, внимание к защите данных и забота о будущем компании. Уверены, что вместе с исследователями мы повысим защищенность «Сберавто», чтобы гарантировать пользователям безопасность данных».

Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству в компании Bi.Zone: «Программы багбаунти обеспечивают бизнесу непрерывность процессов безопасности. Компания получает доступ к неограниченному количеству исследователей, каждый со своим подходом к поиску уязвимостей. Объединение усилий штатных специалистов и багхантеров позволяет покрыть весь спектр угроз, который постоянно растет и меняется. Благодаря своей багбаунти-программе «Сберавто» повысит устойчивость к современным продвинутым угрозам и укрепит защиту персональных данных пользователей».

Bi.Zone Bug Bounty — это хаб, связывающий бизнес и багхантеров. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об уязвимостях от большого сообщества независимых исследователей. Багхантеры могут выбирать интересные программы и получать вознаграждение без организационных трудностей.

Презентация Bi.Zone Bug Bounty состоялась на международной конференции по практической кибербезопасности OFFZONE 2022. На платформе размещено 48 публичных программ, в том числе от VK, Ozon, «Тинькофф» и «Сбермаркета».

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Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Предлагает аутсорсинг функций киберзащиты, комплексные стратегии, а также точечные решения собственной разработки. С 2016 г. реализовала больше 1000 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.

«Сберавто» — сервис для выбора, покупки и продажи автомобиля. Личный помощник подберет автомобиль, кредит и страховку. Авто доставляют к покупателю по всей России или в центры выдачи в крупных городах. Также личный помощник будет сопровождать сделку по продаже автомобиля – от предварительной оценки до финального осмотра и заключения договора.