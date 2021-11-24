Дуров отключит рекламу в Telegram, но только для чиновников и госструктур

Павел Дуров пообещал отключить рекламу в Telegram на каналах, принадлежащих российским чиновникам и различным госведомствам. Он заявил об этом после того, как, к примеру, на канале ФСИН начали рекламироваться ресурсы о криптовалютах. Ранее Дуров обещал никогда не запускать рекламу в Telegram, но это слово он сдержать не смог. Рекламная платформа заработала в мессенджере в тестовом режиме в ноябре 2021 г.

Антиспам для «избранных»

Основатель соцсети «Вконтакте» Павел Дуров пообещал отключить рекламу в другом своем детище – мессенджере Telegram. Заявление об этом он сделал в Telegram-канале Durov’s Chat. Однако это коснется далеко не каждого пользователя.

В Durov’s Chat Павел Дуров написал, что реклама будет отключена на каналах, принадлежащих госструктурам и чиновникам. «Это было временно, сейчас мы исключаем каналы государственных чиновников и правительственных организаций из рекламной платформы», – написал Дуров.

Каналы, которые ведут частные компании или обычные пользователи, в число «избранных» не попали. Что побудило Дурова отключить каналы чиновников и госведомств от рекламной платформы, остается загадкой.

Правила рекламной платформы Дурова регулярно меняются

Рекламная платформа в тестовом режиме заработала в Telegram, как сообщал CNews, в первой половине ноября 2021 г. Сам факт ее появления является прямым нарушением обещаний разработчиков. Они с самого начала позиционировали Telegram как платформу, свободную от спама.

«Неправильная» реклама

Рекламная платформа Дурова в той версии, которая была запущена в ноябре 2021 г., далеко не всегда отличала «государственные» каналы от обычных. Это проявлялось в публикации рекламных постов, либо никак, либо очень косвенно связанных с тематикой каналов.

Заявление Дурова об избирательности рекламной платформы

Так, например, на канале Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) публиковалась реклама другого канала, посвященного криптовалюте. Первым это обнаружил портал «Код Дурова». Напомним, что российские власти хотят сажать россиян в тюрьму за «махинации» с криптоденьгами, так что в данном случае некая связь рекламы и выбранного для нее канала все же есть.

Аналогичный рекламный пост появился и на канале пресс-службы московских судов. Он был размещен прямо под публикацией о вынесении Telegram штрафа в размере 4 млн руб. за неудаление запрещенной в России информации.

Примеры неидеального таргетинга в Telegram

По данным канала «Кровавая барыня», это далеко не единственные подобные примеры. Например, канал прокуратуры Москвы использовался для публикации рекламы сайта о модной одежде. Канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева был «украшен» ссылка на новостной сайт «для тех, кто устал от однообразных заголовков и тревожных новостных заметок».

Подобное тоже можно расценить как нарушение обещаний Дурова. Анонсируя запуск платформы, он прямым текстом заявлял, содержимое рекламы обязательно будет соответствовать тематике канала, на котором она публикуется.

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На момент публикации материала тестирование платформы было завершено. Сроки ее полноценного запуска разработчики не приводят.

Как Дуров будет зарабатывать на рекламе

В список условий для размещения рекламы в Telegram входит обязательное наличие свободные 2 млн евро (169 млн руб. по курсу ЦБ на 24 ноября 2021 г.). Ровно столько стоит минимальный бюджет для рекламной кампании в этом мессенджере. Рекламный пост не может быть длиннее 160 символов, и публиковаться он будет только на каналах с аудиторией, превышающей 1000 человек.

Рекламодатели – это первый из трех источников, которые будут приносить Дурову деньги. Второй – это сами пользователи, у которых в обозримом будущем появится возможность отключать рекламу в обмен на взносы. Их частота и размеры на момент публикации материала известны не были.

Также рекламная платформа Дурова подразумевает сбор средств и с владельцев каналов. Если те не хотят, чтобы их канал использовался для показа спама, они вполне легально смогут откупиться от этого. Размер оплаты не раскрывается.

Дуров стал французом

Незадолго до запуска рекламной платформы и обещания исключить из нее каналы российских госведомств и чиновников стало известно, что некто с именем Pavel Durov, родившийся 10 октября 1984 г. в Санкт-Петербурге, получил гражданство Франции. Об этом сказано в указе от 23 августа 2021 г., размещенном на французском правительственном сайте.

В документе не говорится, о каком именно Павле Дурове идет речь. Однако создатель «Вконтакте» и Telegram родился именно в Санкт-Петербурге и именно 10 октября 1984 г.

Теперь в распоряжении Павла Дурова есть паспорта трех стран. Он по-прежнему остается гражданином России, плюс с 2013 г. у него есть гражданство Федерации Сент-Китс и Невис. Дуров получил его после того, как пожертвовал $250 тыс. в одно из предприятий этого крошечного государства с населением менее 55 тыс. человек.