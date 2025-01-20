Разделы

ИТ в госсекторе
|

Дмитрий Григоренко: мы меняем подход к оценке эффективности работы госорганов в сфере ИТ

Утверждены новые показатели оценки эффективности цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств. Соответствующие решения приняты на заседании подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации госуправления под председательством заместителя председателя Правительства – руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

В прошлом году федеральные органы исполнительной власти установили «исторический максимум» по кассовому исполнению бюджета на ИТ-расходы. Данный показатель составил 99,7%.

Дмитрий Григоренко отметил, что в новом году помимо бюджетной дисциплины федеральным госорганам предстоит усилить работу по выполнению ведомственных программ цифровой трансформации. Для достижения данной цели разработаны новые показатели оценки эффективности работы министерств и ведомств по этому направлению. Так, например, будет учитываться предоставление услуг в электронном виде по принципу «жизненные ситуации», переход на отечественное программное обеспечение, внедрение сервисов и решений с искусственным интеллектом, поддержание информационной безопасности.

«У нас на портале «Госуслуг» уже более 1,6 тыс. услуг, и их нужно сформировать в сценарии «жизненных ситуаций». Оказание услуг – это наш приоритет. Наравне с этим мы должны внедрять в экономику и социальную сферу искусственный интеллект, потому что он ускоряет все процессы и делает их более эффективными. Это очень трудоемкая задача, которая включает в себя изменение логики процессов и регламентов, но это надо делать», – сказал Дмитрий Григоренко.

По словам председателя комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных», губернатора Московской области Андрея Воробьева, корректировать необходимо и подход к оценке эффективности работы регионов. Оцениваться должны объективные показатели с учетом специфики каждого субъекта Российской Федерации.

Сергей Голицын, Т1 ИИ: Есть стереотип, что ИИ доступен только крупным компаниям с большими бюджетами. Это не так

Цифровизация

«Исходные позиции уровня цифровизации некоторых регионов значительно выше, и это надо учитывать для объективности оценки. Все 89 территорий ставить в один ряд некорректно. Логичнее индивидуально подходить к каждому и рейтинговать по трансформационным изменениям – новациям. Стоит сформировать их по «лигам», группам – с примерно одинаковым уровнем цифровизации и похожими приоритетами. И в дальнейшем принимать это ранжирование во внимание как при оценке работы, так и при постановке задач», – сказал Андрей Воробьев.

Также на заседании подкомиссии были утверждены перечни приоритетных государственных систем. В том числе топ-10 новых федеральных ГИС. Например, цифровые платформы «Здравоохранение» и «Умный город», Кадровая платформа, Единая система обработки больших данных и платформа противодействия кибермошенничеству. По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, эти перечни лягут в основу реестра ИТ-расходов всех федеральных министерств и ведомств.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Правительство назвало 10 главных ГИС России

Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

100 стран мира купили и применяют шпионский софт для взлома смартфонов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще