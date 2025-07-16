Разделы

Безопасность Интернет Хостинг и домены
|

Координационный центр доменов .RU/.РФ: фишинг в Рунете пошел на спад

Координационный центр доменов .RU/.РФ проанализировал обращения компетентных организаций к российским регистраторам по обнаруженным в Рунете фишинговым доменам за первое полугодие 2025 г.

С начала года было получено 13850 обращений по фишингу, что в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 г. (23274 обращения). При этом ранее число таких обращений только росло: за первые 6 месяцев 2024 г. – на 16%, а за тот же период 2023 г. – в 4 раза.

Кроме того, в этом году впервые заметно снизилась доля фишинга в общем количестве обращений: в первом полугодии она составила 64% против 89% годом ранее. При этом практически все обращения (99,5%) по фишинговым доменам касались зоны .RU – кириллическая зона .РФ по-прежнему остается одной из самых безопасных.

По итогам рассмотрения полученных обращений участниками проекта «Доменный патруль» с начала года было заблокировано более 13,5 тыс. фишинговых доменов. Для сравнения: за 6 месяцев 2024 г. было заблокировано 22,6 тыс. фишинговых доменов.

Среднее время реагирования (от получения обращения до блокировки вредоносного домена) в первом полугодии составило 15 часов, что остается одним из самых высоких показателей в мире.

BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»
цифровизация

Как отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, снижение фишинга во многом связано с тем, что злоумышленники переключились на более сложные схемы с использованием вредоносного программного обеспечения (ВПО).

«Если о фишинге сегодня знает практически каждый пользователь, и многие умеют его распознавать, то ВПО действует гораздо более скрытно. Оно может попасть на устройство через зараженные приложения, файлы или ссылки, и при этом не вызвать подозрений. Получив доступ к устройству, злоумышленники могут использовать его для новых атак, а также кражи личных и финансовых данных. Такие схемы менее заметны и поэтому более опасны», – сказал Воробьев.

Также значительный вклад в сокращение фишинга в Рунете внесла слаженная работа участников проекта «Доменный патруль». «Оперативная реакция и быстрые блокировки вынуждают фишеров уходить из российских в зарубежные доменные зоны, где контроль за регистрациями и использованием доменов не такой пристальный. Но для более результативной борьбы с фишингом необходимо внедрение идентификации через портал «Госуслуги», – отметил Андрей Воробьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Как российские компании снижают риски зависимости от одного облачного провайдера?

Материнские платы известнейшего производителя уязвимы для неприятного трояна. Переустановка Windows не помогает

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения

Трамп выделяет Минобороны США миллиард долларов на кибератаки против Китая

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще