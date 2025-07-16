Координационный центр доменов .RU/.РФ: фишинг в Рунете пошел на спад

Координационный центр доменов .RU/.РФ проанализировал обращения компетентных организаций к российским регистраторам по обнаруженным в Рунете фишинговым доменам за первое полугодие 2025 г.

С начала года было получено 13850 обращений по фишингу, что в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 г. (23274 обращения). При этом ранее число таких обращений только росло: за первые 6 месяцев 2024 г. – на 16%, а за тот же период 2023 г. – в 4 раза.

Кроме того, в этом году впервые заметно снизилась доля фишинга в общем количестве обращений: в первом полугодии она составила 64% против 89% годом ранее. При этом практически все обращения (99,5%) по фишинговым доменам касались зоны .RU – кириллическая зона .РФ по-прежнему остается одной из самых безопасных.

По итогам рассмотрения полученных обращений участниками проекта «Доменный патруль» с начала года было заблокировано более 13,5 тыс. фишинговых доменов. Для сравнения: за 6 месяцев 2024 г. было заблокировано 22,6 тыс. фишинговых доменов.

Среднее время реагирования (от получения обращения до блокировки вредоносного домена) в первом полугодии составило 15 часов, что остается одним из самых высоких показателей в мире.

Как отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, снижение фишинга во многом связано с тем, что злоумышленники переключились на более сложные схемы с использованием вредоносного программного обеспечения (ВПО).

«Если о фишинге сегодня знает практически каждый пользователь, и многие умеют его распознавать, то ВПО действует гораздо более скрытно. Оно может попасть на устройство через зараженные приложения, файлы или ссылки, и при этом не вызвать подозрений. Получив доступ к устройству, злоумышленники могут использовать его для новых атак, а также кражи личных и финансовых данных. Такие схемы менее заметны и поэтому более опасны», – сказал Воробьев.

Также значительный вклад в сокращение фишинга в Рунете внесла слаженная работа участников проекта «Доменный патруль». «Оперативная реакция и быстрые блокировки вынуждают фишеров уходить из российских в зарубежные доменные зоны, где контроль за регистрациями и использованием доменов не такой пристальный. Но для более результативной борьбы с фишингом необходимо внедрение идентификации через портал «Госуслуги», – отметил Андрей Воробьев.