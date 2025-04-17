Искусственный интеллект поможет выбрать домен в зонах .RU и .РФ

С 17 апреля 2025 г. на сайте Координационного центра доступна новая функциональность сервиса подбора доменных имен – подбор доменов в национальных зонах .RU и .РФ с использованием технологий искусственного интеллекта.

Ранее сервис позволял подбирать доступные доменные имена по заданным параметрам – ключевому слову, тематике, региону, области применения и т.д. Теперь на странице сервиса добавлена вкладка «Подбор с ИИ», которая позволяет задать текстовое описание будущего сайта или проекта, для которого требуется красивое и релевантное доменное имя, и получить подходящие варианты.

Подбор доменов по запросу пользователя осуществляется с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). ИИ проанализирует содержание пользовательского запроса, выявит ключевые смыслы и предложит подходящие домены. Если добавить в описание название компании или бренда или обозначить несколькими словами другие отличительные особенности компании или проекта, можно получить более точные и креативные варианты.

По умолчанию сервис подбирает доменные имена средней длины (10-15 символов), но можно задать поиск только коротких или только длинных доменов. Новая функциональность сервиса создана с использованием отечественных разработок – аппаратно-программного интерфейса к нейросетям YandexGPT.

Как и ранее, сервис предлагает к регистрации только свободные домены. После выбора пользователем подходящего варианта, сервис предложит завершить процесс регистрации и перенаправит пользователя на страницу выбора аккредитованного регистратора.

Как отметил директор Координационного центра Андрей Воробьев, искусственный интеллект открывает новые возможности для пользователей, помогая проще и точнее подбирать доменные имена. «Координационный центр постоянно развивает свои цифровые сервисы и активно внедряет лучшие отечественные разработки. Наша задача – сделать их максимально удобными, функциональными и адаптированными к современным запросам. Мы хотим, чтобы каждый пользователь мог легко запускать новые цифровые проекты в Рунете», – сказал Андрей Воробьев.