Selectel запустил новый сервис по регистрации доменов в зоне RU

Selectel, провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры в России, прошел все испытания Технического центра Интернет и начал предоставление услуг по регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ. Сервис по регистрации доменных имен уже доступен в панели управления Selectel. У всех пользователей есть возможность зарегистрировать, перенести или продлить домены через ресурсы провайдера, а также получить приветственные бонусы. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

В декабре 2024 г. Selectel прошел аккредитацию регистратора доменных имен в Координационном центре доменов .RU/․РФ, после чего настраивал и тестировал работоспособность нового сервиса. Завершение испытаний дает провайдеру возможность официально приступить к регистраторской деятельности. Для старта работы с доменами запущен новый раздел в панели управления Selectel, в которой также доступны и другие продукты провайдера — выделенные и облачные серверы, объектное хранилище S3, облачные базы данных, Managed Kubernetes и др. Клиенты могут самостоятельно в несколько кликов управлять своими доменами, подключить бесплатные SSL-сертификаты и DNS-хостинг.

Расширение списка инструментов по управлению ИТ-инфраструктурой дает заказчикам возможность работать над проектом через единое окно, комплексно закрывая задачи бизнеса. В панели управления инфраструктурой можно зарегистрировать новые, а также перенести и продлить действующие доменные имена в зоне RU. Провайдер обеспечивает прозрачные условия при регистрации доменов, а также предлагает 100% кешбэк бонусами от стоимости услуг на старте работы.

«Сегодня мы все чаще видим, что провайдеры ИТ-инфраструктуры хотят предоставлять своим клиентам услуги по регистрации доменных имен и проходят непростой путь для того, чтобы получить статус аккредитованного регистратора. Мы рады содействовать стремлению нашего партнера сделать удобный и понятный сервис, чтобы поддержать спрос и растущую популярность российских национальных доменов .RU и .РФ среди россиян», — отметил Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ.