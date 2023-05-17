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Домен .РФ остается наиболее безопасным для пользователей

По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, доля фишинговых доменов в зоне .RU растет: в I квартале 2023 г. она составила 0,18% от общего числа зарегистрированных доменов, при том что в I квартале 2022 г. находилась на уровне 0,05%.

При этом доля фишинговых доменов в зоне .РФ в I квартале 2023 г, составила 0,004% от общего числа зарегистрированных доменов, что соответствует уровню I квартала 2022 г. и, таким образом, не демонстрирует тенденции к росту. Об этом CNews сообщили представители Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Число фишинговых доменов определяется на основе жалоб пользователей и информации, поступившей регистраторам от компетентных организаций. Всего в 2022 г. в зоне .RU было заблокировано более 15 тыс. фишинговых доменов, что составило 0,3% от числа зарегистрированных доменов, а в домене .РФ – всего 165 доменов, что составляет около 0,024% от общего их числа.

Как пояснил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, порядковая разница в числе фишинговых доменов, в первую очередь, связана с использованием русского языка в доменных именах в зоне .РФ.

«Мошенникам из других стран достаточно сложно придумывать названия сайтов на русском так, чтобы они были одновременно похожи на существующие сайты и при этом не нарушали правил языка. Сами же пользователи, наоборот, значительно лучше видят в названиях сайтов на русском языке любые ошибки и отклонения. Кроме того, в кириллическом домене не работают большинство используемых фишерами практик – например, альтернативные варианты транслитерации букв ш, щ, ч», – сказал он.

«Мы активно боремся с фишинговыми ресурсами и, в частности, удерживаем лидерство среди всех доменных зон по скорости реакции – блокировка в зонах .RU и .РФ, в среднем, занимает 25,5 часов от подачи обращения до разделегирования противоправного домена. Но, как показывает статистика, сайты в кириллическом домене .РФ наиболее безопасны для пользователей – можно сказать, они находятся под защитой русского языка», – добавил Андрей Воробьев.

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Координационный центр доменов .RU/.РФ выполняет функции национальной регистратуры и обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня.

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