«Магнит» и «Билайн» внедрят цифровые продукты и сервисы для улучшения клиентского опыта в магазинах

Группа компаний «Магнит» и «Билайн» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, нацеленное на повышение эффективности цифровых коммуникаций сети магазинов «Магнит» с клиентами по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

В рамках сотрудничества компании планируют разработать цифровые продукты и сервисы, которые в том числе улучшат качество покрытия сотовых операторов на объектах «Магнита»: в магазинах розничной сети, распределительных центрах, на собственных производственных площадках и т.д. в 72 регионах присутствия.

Это позволит «Магниту» совершенствовать клиентский опыт, растить удовлетворенность клиентов и привлекать больше онлайн-платежей. Кроме того, это повысит удобство работы персонала во внутренних ресурсах и упростит ведение отчетности, то есть поспособствует снижению издержек.

Евгений Случевский, генеральный директор группы компаний «Магнит»: «Процесс покупок становится все более цифровизированным и технологичным на всех этапах, начиная от планирования трат еще до похода в магазин. "Магнит" стремится предоставить лучший опыт всем покупателям – и в мегаполисах, и в небольших населенных пунктах. Мы активно развиваем собственное приложение и новые сервисы в магазинах, в том числе и те, которые потребитель не замечает, но они помогают значительно улучшить клиентский опыт. Для стабильной работы магазинов с учетом масштаба и широкой географии нашей сети нам критически важно обеспечить надежность и эффективность работы технологической инфраструктуры, постоянно совершенствовать ее и добавлять новые возможности. Уверен, что партнерство с "Билайном" поможет нам успешно ответить на этот вызов».

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна»: «"Магнит" нацелен на улучшение качества обслуживания клиентов и рост коммерческой эффективности розничной сети, которые в настоящее время невозможны без цифровой инфраструктуры. Технологии и сервисы "Билайна" призваны обеспечить надежную базу для ее поддержки и развития, а также для внедрения новых цифровых продуктов, в том числе на базе искусственного интеллекта».