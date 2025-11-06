Разделы

Телеком Цифровизация
|

Билайн и «Ведомости» проведут конференцию по вопросам внедрения цифровых решений в бизнесе

13 ноября в рамках форума «Цифровые решения» состоится совместная конференция Билайн Бизнес и Делового издания «Ведомости», посвященная цифровым технологиям, которые доказали свою эффективность на практике. Поставщики и интеграторы IT-продуктов, а также представители бизнеса могут присоединиться к ней, чтобы перенять опыт, оценить перспективные предложения и найти надежных партнеров для цифровой трансформации.

Конференция станет уникальной площадкой для диалога между создателями и потребителями технологий. В ней примут участие представители Минцифры, Госдумы и Совета Федерации, фонда «Сколково», «Лаборатории Касперского», «Альфа-Банка», «Т-банка», X5 Tech, «Авито», Ozon и других крупных компаний. Со стороны Билайна в конференции выступят генеральный директор Сергей Анохин, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Константин Романов, директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности Сергей Кондратьев, директор по управлению уровнем фрода и гарантированию доходов Петр Алферов.

Спикеры и гости обсудят практические аспекты внедрения и масштабирования передовых технологий для привлечения клиентов, оптимизации бизнес-процессов, выявления уязвимостей и защиты от киберугроз, а также ответов на будущие вызовы рынка.

В деловой программе события запланировано четыре сессии.


  1. Технологии будущего и настоящего: от экспериментов к масштабированию.
  2. ИИ-агенты как конкурентное преимущество: кейсы лидеров рынка.
  3. Как бизнес защищает клиентов и данные в 2025 году.
  4. Назад в будущее: новый этап эволюции в цифровой безопасности человека.


Как построить сквозные автоматизированные процессы, выйдя за рамки точечных решений? Как измерить реальную отдачу от инвестиций в искусственный интеллект и обосновать их для бизнеса? Как защитить цифровую инфраструктуру и действовать на опережение в условиях роста угроз?

Ответы на эти и многие другие насущные вопросы можно будет узнать 13 ноября в Национальном центре «Россия». Более подробная информация и регистрация — на сайте.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

«Триколор» запускает собственную телемедицину. Здоровье абонентам по видеоселфи проверит ИИ

Устаревшее западное ПО и «дырявые» отечественные программы — две основные проблемы российского ИБ-рынка

Миллиарды людей почти 10 лет водили за нос. Смартфоны на Android показывают завышенный уровень сигнала сети

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов

В YouTube появился автоматический голосовой дубляж иностранных роликов на русский язык

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/