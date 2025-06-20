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«Билайн» и VK Tech предложат бизнесу новые облачные сервисы

«Билайн» и разработчик корпоративного ПО VK Tech подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Компании объединят силы в создании высоконадежных, безопасных и масштабируемых облачных сервисов для бизнеса.

В рамках партнерства запланировано объединение продуктовых линеек Beeline Cloud и VK Cloud. Корпоративные заказчики смогут в режиме одного окна пользоваться возможностями обеих платформ: облачной платформой нового поколения Beeline Cloud 2.0 с интеллектуальным оркестратором VEGA, объединяющим OpenStack, VMware и другие среды виртуализации; IaaS- и PaaS-сервисами VK Сloud для разработки, хранения и обработки данных, внесенными в Реестр отечественного ПО — их уже более 50; собственными дата-центрами Билайна и мультизональной инфраструктурой с гарантией доступности до 99,99%.

Кроме того, «Билайн» и VK Tech запустят совместный продукт — облачный сервис Disaster Recovery, уникальный набор опций, куда войдут: каталог возможностей — единая точка доступа к инструментам резервирования, бэкапа и восстановления данных Beeline Cloud и VK Cloud; гибкий выбор зон доступности — размещение резервных копий и запуск критичных сервисов в собственных дата-центрах «Билайна» и на облачной платформе VK Cloud от VK Tech; расширенные зоны отказоустойчивости — кросс-зональное резервирование и бэкапирование в мультизональных конфигурациях обеих платформ; автоматизированные сценарии восстановления — интегрированные процедуры failover и failback с едиными инструментами управления.

Клиентам будут доступны полная автоматизация CI/CD и инфраструктуры как кода, корпоративный уровень кибербезопасности и централизованное управление ресурсами, которые обеспечивает «Билайн», а также экспертиза VK Tech в построении публичных и частных облаков, автоматизации бизнес-процессов и интеграции корпоративных коммуникаций.

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Цифровизация

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна», сказал: «Спрос на гарантированное восстановление данных и непрерывность бизнес-процессов сейчас выходит на первый план. Интеграция нашей инфраструктуры и технологий VK Tech позволит предложить корпоративным клиентам услуги нового уровня. Более того, объединив усилия, мы сможем сформировать экосистему, в которой каждая компания, от стартапа до крупного предприятия, будет масштабироваться без ограничений. Таким образом мы рассчитываем задать новый стандарт для российского ИТ-рынка и внести вклад в развитие цифровой инфраструктуры страны».

Павел Гонтарев, генеральный директор VK Tech, отметил: «Благодаря нашему партнерству гораздо большее количество корпоративных клиентов получит доступ к сервисам VK Tech. Интеграция VK Cloud и Beeline Cloud позволит реализовать мультиоблачные сценарии. Это важно для минимизации рисков, оптимизации затрат и обеспечения непрерывности бизнеса».

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