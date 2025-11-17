«Билайн» поделился своими результатами за третий квартал 2025 года

В III квартале Билайна продолжил реализацию стратегии «Бзз». То, что в начале года задумывалось, как амбициозная концепция, стало живой системой решений, инициатив и действий нашей команды. Б«илайн зажигает звезду» — не глянцевый лозунг, а отражение того, как компания двигаемся вперед: с передовыми технологиями, энергией, драйвом и четким пониманием смысла, как сказал Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна». Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

«Этот квартал принес свои новые вызовы. Существенно увеличились география и длительность отключения мобильного интернета в регионах страны в связи с угрозами с воздуха. Это повышает безопасность граждан, но и приносит неудобства в общении и пользовании цифровыми сервисами, к которым многие из нас так привыкли. «Билайн» с начала лета активно продвигал технические решения и при поддержке профильных ведомств добился реализации доступности критических и наиболее распространенных сервисов и приложений даже в такие моменты блокировок интернета через так называемые белые списки. Списки будут расширяться, возвращая людям комфорт и возможности решения задач с помощью мобильного телефона. Мы видим свою миссию в том, чтобы создавать возможности — для клиентов, для бизнеса, для наших сотрудников, для общества. Расширяем границы технологий, инвестируем свои возможности и экспертизу в сеть связи, в ИИ, в облака и безопасность, чтобы все, что важно, работало быстро, стабильно и просто. В III квартале мы сделали большой шаг вперед: увеличили число базовых станций, развили облачные решения, запустили новые функции защиты от мошенников и расширили «план б.» — теперь это целая платформа сервисов для жизни, работы и развлечений. Для нас важно, чтобы за каждым продуктом и сервисом стоял смысл и искренность. Мы честно говорим, зачем внедряем то или иное решение, и держим курс на прозрачность и доверие. Технологии должны работать на человека и освобождать время для самого важного — будь то искусственный интеллект, который защищает клиентов от мошенников, определяя опасные звонки и автоматически их прерывая, или антифрод-модель, предсказывающая мошеннические атаки за несколько часов. Или агенты, упрощающие работу операторов и консультантов. Мы усилили образовательные программы, запустили магистратуру по продуктовому менеджменту, хакатоны и проект «Лови баланс», обучаем детей и подростков киберграмотности, помогаем «ЛизаАлерт» и создаем технологии, которые реально спасают жизни. А еще в третьем квартале мы подготовились к нашему самому громкому запуску года – бесплатной подписке от «Билайна», которая обеспечивает каждому человеку его неотъемлемое право – всегда и везде оставаться на связи с родными и близкими», — сказал Анохин.