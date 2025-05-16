Эффективность и финансовая стабильность билайна поддерживают рост инвестиций и активное развитие бизнеса
Компания «ВымпелКом», одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в России, объявляет результаты деятельности за первый квартал 2025 года.
Сергей Анохин, генеральный директор билайна: «В первом квартале 2025 года мы завершили подготовку новой стратегии, начав её реализацию с конца прошлого года. Это поворотный момент для билайна — стратегия нацелена на обеспечение быстрого и устойчивого роста за счёт технологического развития и улучшения клиентского опыта. В начале года мы укрепили позиции в ключевых сегментах, запустили востребованные продукты и продолжаем активно инвестировать в развитие инфраструктуры и продуктовые платформы. Благодаря высокой финансовой эффективности нашей компании, мы имеем все возможности поддержать реализацию новой стратегии ростом инвестиций даже в нынешних сложных макроэкономических условиях. При этом, капиталовложения финансируются полностью из собственных средств и без привлечения дополнительного внешнего долга. Дальнейшее развитие предполагает трансформацию бизнес-модели, а также усиление корпоративной культуры компании».
Основные финансовые показатели за первый квартал 2025 года
- Выручка по операционной деятельности за 1 кв. 2025 года достигла 77,5 млрд руб., увеличившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика показателя определялась ростом на 4,7% более маржинальной выручки от продажи услуг (сервисной выручки) в связи с увеличением потребления как телекоммуникационных услуг, так и цифровых нетелеком-сервисов со стороны клиентов компании.
- EBITDA за 1 кв. 2025 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,0% до 33,3 млрд руб. Рост EBITDA был обусловлен ростом выручки от продажи услуг, который был скомпенсирован ростом операционных расходов.
- Рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,5 п.п. по сравнению с аналогичным показателем за 1 кв. 2024 года и составила 42,9%.
- Чистая прибыль за 1 кв. 2025 года достигла 10,7 млрд руб.
- Капитальные затраты увеличились до 19,1 млрд руб., а их интенсивность выросла до 24,6%. Такая динамика связана с ускорением капиталовложений в телекоммуникационную инфраструктуру, а также различием в графике реализации инвестиционных проектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, компания продолжает финансировать инвестиционную программу за счёт собственных средств и без увеличения долговых обязательств.
- В феврале 2025 года билайн подключил всем своим клиентам бесплатно и по умолчанию базовую версию «Виртуального помощника» — сервиса, который объединяет функции персонального секретаря и мощного антиспам-фильтра, а также блокирует мошеннические звонки.
- В 1 кв. 2025 года количество заблокированных мошеннических и спам звонков составило 270 млн, а количество звонков с корпоративным сервисом идентификации вызовов «Этикетка» составило 150 млн (за всё время работы сервиса с момента его запуска — 514 млн). Для клиентов «Этикетки» стала доступна установка индивидуальной подписи и информирование о теме предстоящего разговора в зависимости от целей звонка.
- Выручка в сегменте облачных продуктов и сервисов кибербезопасности за 1 кв. 2025 года выросла на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.