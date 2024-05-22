НИЯУ МИФИ запускает программу подготовки специалистов по искусственному интеллекту

С будущего учебного года в НИЯУ МИФИ начинается набор на новую образовательную программу с длинным названием «Искусственный интеллект и моделирование когнитивных процессов при проектировании и разработки информационных систем». Новая программа будет готовить специалистов по искусственному интеллекту, готовых заняться автоматизацией любых сложных процессов, требующих, чтобы внедряемая информационная система была достаточно «умной».

По мнению руководителя программы Романа Душкина, в настоящее время во всем мире наблюдается мощный – хотя в истории человечества далеко не первый – «хайп» вокруг технологий искусственного интеллекта. И университет не может оставаться в стороне от этого глобального тренда, тем более что все крупнейшие компании России и мира остро нуждаются в профессионалах, которые бы занялись цифровизацией производственных и бизнес-процессов с использованием элементов ИИ.

Именно поэтому в новой образовательной программе будет сделан акцент на трех пунктах: практикоориентированность; изучение архитектуры и принципов работы нейросетей; обучение навыкам разработки информационных систем.

Важная особенность нового учебного курса заключается в том, что он рассчитан на молодых людей нового поколения, которые «на ты» с компьютером. Традиции нашего высшего образования предполагают, что на первом-втором курсе преподаются базовые предметы, в то время как к изучению специальности подходят позже. Роман Душкин уверен, что с современной компьютеризированной молодежью так поступать нельзя, перерыва в овладении секретами информационных технологий быть не должно и поэтом уже на первом курсе студентам будут преподаваться такие учебные курсы как «Основы искусственного интеллекта», «Философия науки и этика ИИ», «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы».

Разумеется, базовые предметы тоже останутся, учащимся, в частности, предстоит 6 семестров дискретной математики, однако, характерный для всех программ НИЯУ МИФИ курс физики уменьшен до 2 семестров, при этом в курсе физики не будет лабораторных работ. Однако с физикой студенты еще столкнутся, когда займутся имитационным моделированием различных физических явлений.

Четырехлетняя учебная программа предполагает широкий спектр специализированных учебных курсов, связанных с информационными технологиями – с упором на ИИ и разработку интеллектуальных информационных систем. Например, будут изучаться такие предметы как «Введение в теорию нейронных сетей», «Управление проектами в сфере ИИ», «Интеллектуальные технологии в принятии решений». Будет также довольно большой набор курсов по выбору – например, «Теория типов и логический вывод в ИИ» или «ИИ-семиотика и риторика».

Что же касается проектной практики, она будет ориентирована не на решение абстрактных задач, а на создание интеллектуальных инструментов, помогающих учебному процессу внутри университета. Нужны информационные системы, которые могли бы отвечать на вопросы и по содержанию курса, и по организации учебы (в какой аудитории лекция?), и даже помогать решать задачи.

Преподавать учебные курсы в рамках новой программы будут сотрудники кафедры кибернетики (№22), а также представители организаций-партнеров. Кафедра кибернетики НИЯУ МИФИ развивает темы информационных технологий и искусственного интеллекта еще с 1970-х г. За это время в университете сформировалась сильная научная школа.