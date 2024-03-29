Преподаватель НИЯУ МИФИ создал чат-бот, отвечающий на вопросы студентов

Преподаватель Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Роман Душкин разработал чат-бот «АссистентИИКС», который способен отвечать на вопросы студентов по учебному курсу «Клеточные автоматы». Впрочем, созданную Романом Душкиным интеллектуальную систему можно перенастроить, чтобы она давала консультации и по другим учебным курсам. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

В основе чат-бота лежит разработанная Романом Душкиным интеллектуальная диалоговая система, получившая красивое название «Аурелия». Скрипты «Аурелии» не требуются, так как ее ядром является большая языковая модель GPT-4 Turbo 128K, одна из самых совершенных на сегодняшний день.

Первоначально ученый загрузил в «Аурелию» тексты лекций, семинаров и методические указания по выполнению лабораторных работ. Система, проанализировав все эти материалы, дала список вопросов с ответами. После проверки они легли в основу базы знаний системы. Кроме того, система подключена к Google Scholar для поиска авторитетных источников по теме. Если все же, паче чаяния, бот не может найти ответ на вопрос студента, он переадресовывает вопрос преподавателю – и затем запоминает ответ, таким образом обучаясь и расширяя свои возможности. Также система обучается благодаря тому, что преподаватель может верифицировать предлагаемые ей ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. И конечно, система интегрирована как с интернетом, так и с мессенджером.

Сегодня «АссистентИИКС» отвечает на вопросы по курсу «Клеточные автоматы», который Роман Душкин ведет НИЯУ МИФИ и в рамках которого рассказывает о разработке и применении клеточных автоматов как важного инструмента моделирования и анализа эволюции систем. Но «АссистентИИКС» может быть масштабирована на новые курсы и под требования других вузов. На основе «Аурелии» могут быть созданы боты и для каждого учебного курса, и для всех курсов, которые ведет отдельный преподаватель, а можно сделать административного бота, который будет помогать студентам с организационными вопросами. Все дело в той базе знаний, которую загрузят в систему.

В настоящее время Роман Душкин оформил интеллектуальную собственность на «Аурелию», получив Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.