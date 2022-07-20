Разделы

Техника
|

Хозяев Facebook хотят лишить права на их мегабренд

Компания Meta (meta.is), которая больше 12 лет специализируется на создании интерактивных арт-инсталляций с использованием технологий VR, AR и XR, подала в суд на корпорацию Meta* за нарушение прав на свою интеллектуальную собственность. Последняя, с точки зрения истца, без каких-либо моральных терзаний присвоила себе имя, логотип и идею ее бизнеса, после чего стойко игнорировала претензии в свой адрес по этому поводу. Пострадавшая сторона, по ее собственному заявлению, больше не может вести дела, так как потенциальные клиенты путают фирму с владельцем «токсичного» Facebook.

Meta* против Meta

К хозяину социальной сети Facebook, американской корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории России), подан судебный иск за незаконное использование не принадлежащих ей товарных знаков и названия. В роли истца выступает сравнительно небольшая фирма из США, которая более 12 ведет бизнес под идентичным именем – Meta (Meta.is).

Компания Meta, также известная как Meta.is (американское юрлицо – Metax LLC), занимается организацией иммерсивных (обеспечивающих глубокое погружение посетителя в атмосферу; – прим. CNews) интерактивных выставок и арт-инсталляций, в том числе с применением технологий виртуальной, дополненной и расширенной реальности (VR, AR и XR). Основана предпринимателем Джастином Болоньино (Justin Bolognino) в 2010 г.

Корпорация Meta (Meta Platforms Inc.) владеет социальными сетями Facebook и Instagram, заблокированными в России в I квартале 2022 г., а также по-прежнему доступным мессенджером WhatsApp.

До своего переименования в конце октября 2021 г. компания Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) называлась Facebook. Как писал CNews, руководство техгиганта затеяло ребрендинг, чтобы подать сигнал о намерении компании расшириться до так называемой метавселенной. При этом еще в июле 2021 г. Цукерберг говорил, что в недалеком будущем планирует переход от «компании социальных сетей, к компании метавселенной». По его словам, метавселенная не просто будет в центре внимания, а станет новой версией интернета.

vr-600.jpg

Организатор мероприятий с VR-, AR-, XR-элементами судится с владельцем Facebook

Претензии истца, впрочем, не ограничиваются использованием принадлежащего ему имени компании. В исковом заявлении оспаривается и правомочность применения ответчиком его текущего логотипа.

Действительно, логотипы Metax LLC и Meta Platform Inc. можно счесть если не концептуально идентичными, то весьма похожими. Они оба включают написанное латиницей фирменное наименование (Meta), перед которым располагается симметричная фигура, визуально отсылающая одновременно к математическому символу бесконечности и латинской литере “M”.

Не недоразумение, а целенаправленная атака

Примечательно, что, согласно исковому заявлению, в августе 2017 г. один из топ-менеджеров тогда еще Facebook посетил мероприятие Meta.is и высоко его оценил, предложив организаторам сотрудничество.

После того, как Facebook анонсировала ребрендинг, представители Meta.is связались с владельцем соцсети и указали на его незаконность и некорректность. В Facebook ответили, что компании предлагают «совершенно разные товары и услуги» и в сущности не конкурируют друг с другом. Таким образом, проблемы в схожести названий и логотипов якобы нет.

В течение восьми месяцев Meta.is пыталась убедить Facebook в том, что ее законные права были нарушены, однако корпорация Цукерберга с энтузиазмом стала выдавливать крошечного конкурента с рынка по праву сильного. Как утверждает истец, вопреки прошлым заявлениям, бывшая Facebook начала и продолжает заниматься ровно тем же, чем и Meta.is, то есть устраивает массовые мероприятия с применением AR-, VR- и XR-технологий. Причем использует те же площадки и привлекает тех же специалистов, партнеров и подрядчиков. Иначе говоря, просто похитила бизнес у маленькой слабой компании.

Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями
Защита данных

«Meta[.is] была раздавлена вопиющим незаконным поведением Facebook», – говорится в исковых документах. Компания, по заявлению истца, больше не способна оказывать услуги под своим собственным брендом, поскольку потенциальные клиенты путают ее с материнской компанией Facebook. Название этой соцсети у потребителя вызывает устойчивую ассоциацию с понятием «токсичности» и закономерное отторжение.

Причины этого находятся на поверхности. За время своего существования Facebook успела побывать в центре ряда громких скандалов, связанных с халатным и даже преступным отношением к конфиденциальности пользователей. Более того, по заявлению бывшей коллеги Цукерберга – Фрэнсис Хауген (Frances Haugen), Facebook целенаправленно использовала алгоритмы соцсети для разжигания ненависти между ее участниками с целью заработка.

Требования к владельцу Facebook

Как следует из судебных документов, Metax LLC хочет добиться в отношении корпорации Цукерберга и аффилированных с ней лиц постоянного запрета на использование термина “Meta” или подобного ему в связи с любыми товарами, услугами и видами коммерческой деятельности.

Кроме того, в компании рассчитывают на возмещение нанесенного ей Meta Platform Inc. ущерба в соответствии с национальным законодательством. Metax LLC, в частности, просит суд обязать ответчика перечислить полученную им в результате незаконного использования товарных знаков Meta.is прибыль, а также компенсировать судебные и прочие издержки. Конкретные суммы в тексте документа не фигурируют.

Андрей Дмитриев, Сбер: Вопреки ожиданиям скептиков, интерес к цифровой трансформации растет
ИТ в банках

Иск направлен в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Истец запросил привлечь коллегию присяжных к вынесению решения.

* Meta признана экстремистской организацией, запрещена на территории России.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МВД за миллиард ищет серверы по 5,5 млн руб. за штуку

Свет увидел мощный Android-смартфон с почти моментальной 200-ваттной зарядкой

Поддельное антироссийское ПО заражает проукраинских активистов

В «Билайне» тотальная ревизия тарифных планов. Новые расценки

Киргизия и Кот-Д’Ивуар признаны безопасными странами для обработки персональных данных россиян

Грядет небывалое обрушение цен на флешки и SSD

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет

Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации

Показать еще

Наука

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения

Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник
Показать еще