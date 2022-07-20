Хозяев Facebook хотят лишить права на их мегабренд

Meta* против Meta

К хозяину социальной сети Facebook, американской корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории России), подан судебный иск за незаконное использование не принадлежащих ей товарных знаков и названия. В роли истца выступает сравнительно небольшая фирма из США, которая более 12 ведет бизнес под идентичным именем – Meta (Meta.is).

Компания Meta, также известная как Meta.is (американское юрлицо – Metax LLC), занимается организацией иммерсивных (обеспечивающих глубокое погружение посетителя в атмосферу; – прим. CNews) интерактивных выставок и арт-инсталляций, в том числе с применением технологий виртуальной, дополненной и расширенной реальности (VR, AR и XR). Основана предпринимателем Джастином Болоньино (Justin Bolognino) в 2010 г.

Корпорация Meta (Meta Platforms Inc.) владеет социальными сетями Facebook и Instagram, заблокированными в России в I квартале 2022 г., а также по-прежнему доступным мессенджером WhatsApp.

До своего переименования в конце октября 2021 г. компания Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) называлась Facebook. Как писал CNews, руководство техгиганта затеяло ребрендинг, чтобы подать сигнал о намерении компании расшириться до так называемой метавселенной. При этом еще в июле 2021 г. Цукерберг говорил, что в недалеком будущем планирует переход от «компании социальных сетей, к компании метавселенной». По его словам, метавселенная не просто будет в центре внимания, а станет новой версией интернета.

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Претензии истца, впрочем, не ограничиваются использованием принадлежащего ему имени компании. В исковом заявлении оспаривается и правомочность применения ответчиком его текущего логотипа.

Действительно, логотипы Metax LLC и Meta Platform Inc. можно счесть если не концептуально идентичными, то весьма похожими. Они оба включают написанное латиницей фирменное наименование (Meta), перед которым располагается симметричная фигура, визуально отсылающая одновременно к математическому символу бесконечности и латинской литере “M”.

Не недоразумение, а целенаправленная атака

Примечательно, что, согласно исковому заявлению, в августе 2017 г. один из топ-менеджеров тогда еще Facebook посетил мероприятие Meta.is и высоко его оценил, предложив организаторам сотрудничество.

После того, как Facebook анонсировала ребрендинг, представители Meta.is связались с владельцем соцсети и указали на его незаконность и некорректность. В Facebook ответили, что компании предлагают «совершенно разные товары и услуги» и в сущности не конкурируют друг с другом. Таким образом, проблемы в схожести названий и логотипов якобы нет.

В течение восьми месяцев Meta.is пыталась убедить Facebook в том, что ее законные права были нарушены, однако корпорация Цукерберга с энтузиазмом стала выдавливать крошечного конкурента с рынка по праву сильного. Как утверждает истец, вопреки прошлым заявлениям, бывшая Facebook начала и продолжает заниматься ровно тем же, чем и Meta.is, то есть устраивает массовые мероприятия с применением AR-, VR- и XR-технологий. Причем использует те же площадки и привлекает тех же специалистов, партнеров и подрядчиков. Иначе говоря, просто похитила бизнес у маленькой слабой компании.

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«Meta[.is] была раздавлена вопиющим незаконным поведением Facebook», – говорится в исковых документах. Компания, по заявлению истца, больше не способна оказывать услуги под своим собственным брендом, поскольку потенциальные клиенты путают ее с материнской компанией Facebook. Название этой соцсети у потребителя вызывает устойчивую ассоциацию с понятием «токсичности» и закономерное отторжение.

Причины этого находятся на поверхности. За время своего существования Facebook успела побывать в центре ряда громких скандалов, связанных с халатным и даже преступным отношением к конфиденциальности пользователей. Более того, по заявлению бывшей коллеги Цукерберга – Фрэнсис Хауген (Frances Haugen), Facebook целенаправленно использовала алгоритмы соцсети для разжигания ненависти между ее участниками с целью заработка.

Требования к владельцу Facebook

Как следует из судебных документов, Metax LLC хочет добиться в отношении корпорации Цукерберга и аффилированных с ней лиц постоянного запрета на использование термина “Meta” или подобного ему в связи с любыми товарами, услугами и видами коммерческой деятельности.

Кроме того, в компании рассчитывают на возмещение нанесенного ей Meta Platform Inc. ущерба в соответствии с национальным законодательством. Metax LLC, в частности, просит суд обязать ответчика перечислить полученную им в результате незаконного использования товарных знаков Meta.is прибыль, а также компенсировать судебные и прочие издержки. Конкретные суммы в тексте документа не фигурируют.

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Иск направлен в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Истец запросил привлечь коллегию присяжных к вынесению решения.

* Meta признана экстремистской организацией, запрещена на территории России.