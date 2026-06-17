Microsoft умоляет о помощи главного конкурента, чтобы удержать GitHub на плаву

Репозиторий GitHub в настоящее время может работать нестабильно. Microsoft перестало хватать собственных вычислительных мощностей, и она вынуждена просить помощи у конкурентов. Выбор пал на Amazon, крупнейшего игрока на мировом облачном рынке, за которым Microsoft никак не может угнаться.

Где конкурент, а где помощник

Корпорация Microsoft частично переведет репозиторий GitHub на облачные мощности компании Amazon, пишет Neowin. Это вынужденное решение – собственных аппаратных возможностей Microsoft перестало хватать из-за быстрого роста спроса на GitHub со стороны программистов.

Вызвано это бурным развитием ИИ, а также помощников программиста на основе нейросетей. Все больше людей пользуются встроенным в GitHub ассистентом Copilot, и ему нужно все больше ресурсов, Сторонние нейросети тоже умеют генерировать код, в результате чего количество хранилищ на GitHub тоже очень быстро растет.

Напомним, Microsoft не создавала GitHub с нуля. Она купила его летом 2018 г., а Copilot в его составе появился летом 2021 г.

Roman Synkevych / Unsplash Пользователей в большинстве своем не интересует, на каком облаке работает GitHub. Им важна только стабильность сервиса

Чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны разработчиков ПО, в октябре 2025 г. GitHub приступил к реализации плана по десятикратному увеличению мощности своей аппаратной инфраструктуры. Однако к началу 2026 г. стало очевидно, что этого не хватит, и наращивать возможности «железа» придется как минимум 30-кратно.

Проблемы уже начинают проявляться. В течение первой половины 2026 г. GitHub пережил несколько сбоев, но все они были небольшими. Однако есть шанс, что возрастет и их количество, и «качество».

Стратегия или унижение

В апреле 2026 г. разработчики GitHub опубликовали в своем блоге пост, в котором расписали дальнейшие шаги по развитию платформы. В нем они вскользь прошлись и по новой «многооблачной» архитектуре, работа над которой к тому времени уже велась.

Цель изменений – повышение отказоустойчивости сервиса. Однако на тот момент не было известно, кто станет партнером Microsoft.

О том, что софтверный гигант будет сотрудничать именно с Amazon Web Services, издание Business Insider написало в середине июня 2026 г. Amazon и Microsoft пока не комментировали эти сведения.

Между тем, для Microsoft это может отказаться весьма непростым шагом. У нее есть собственное и весьма востребованное облако Azure, которое занимает второе место в мире по популярности с долей рынка 22% (Statista.com, I квартал 2026 г.).

Вторая Microsoft на глобальном облачном рынке как раз после Amazon – ее доля составляет 28%. Иными словами, Microsoft обратилась за помощью к той единственной компании, которая отделяет ее от мирового лидерства.

Business Insider не уточняет, почему в качестве партнера Microsoft выбрала именно AWS. Она также могла договориться с американскими Google (третье место, 14%), Oracle (четвертое место, 4%) и Salesforce (шестое место, 2%). Также в рейтинге Statista.com есть китайские облака Tencent Cloud (2%), Huawei Cloud (2%) и Alibaba Cloud (4%).

Конкурентов слишком много

Эксперты Neowin считают, что решение Microsoft обратиться к AWS указывает на то, что она испытывает серьезное давление со стороны конкурентов не только в сегменте облаков, но и на рынке ИИ-ассистентов программиста. Ей необходимо, чтобы GitHub и Copilot работали быстро и стабильно – в противном случае ее конкуренты в лице сервисов Codex, Cursor, Claude Code и пр., которые и без того очень популярны среди потребителей, начнут массово переманивать пользователей GitHub.

Решение использовать AWS для вычислительных мощностей кажется практичным в сложившихся обстоятельствах, подчеркивает Neowin.

Постоянно или временно

К лету 2026 г. GitHub лишь частично опирался на облака Microsoft – корпорация переводит его в свой сервис Azure постепенно. Вероятно, частично это может быть связано с недавними сбоями в работе репозитория.

Окончательный переход на Azure предварительно запланирован на 2027 г., пока без более точной даты. В этой связи становится непонятным, собирается ли Microsoft навсегда переходить на концепцию мультиоблачной инфраструктуры, или же контракт с Amazon носит временный характер.

«Невероятный всплеск разработки агентских решений, начавшийся в конце прошлого года, проверил на прочность нашу инфраструктуру. Microsoft ускоряет наш переход на Azure и продолжает изучать стратегию мультиоблачных вычислений, чтобы обеспечить нам необходимые мощности, вычислительную гибкость и горизонтальную масштабируемость для поддержки дальнейшего роста», – заявили представители GitHub.