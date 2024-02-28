Как Nvidia воспитывает клиентов: Поставки чипов задерживаются в наказание за переговоры с конкурентами

Nvidia раскритиковали за монополизм

Бывший вице-президент AMD Скотт Херкельман (Scott Herkelman) раскритиковал компанию Nvidia за антиконкурентное поведение на рынке графических ускорителей (GPU), пишет Tom’s Hardware.

Специалист окрестил американского чипмейкера монополистом, едва ли не единолично контролирующим поставки GPU на мировой рынок. Он также подтвердил, что Nvidia «наказывает» собственных клиентов и партнеров за сотрудничество с другими поставщиками ускорителей, о чем ранее сообщало издание Wall Street Journal (WSJ).

«Это [умышленные задержки с отгрузкой товара] случается чаще, чем вы ожидаете. Nvidia поступает таким образом с клиентами из сферы дата-центров, OEM-, AIB-партнерами, прессой и реселлерами, – написал Херкельман со своего аккаунта в соцсети X (ранее – Twitter). – Из своей партнерской программы GPP они [Nvidia] вынесли урок о том, что не следует это прописывать [в договоре на поставку]. Они просто не отправляют товар после того, как клиент сделал заказ. Они – GPU-картель, который контролирует все поставки».

Фото: компания Nvidia Дженсен Хуанг утверждает, что Nvidia исповедует честный подход к распределению дефицитных ускорителей между заказчиками. Не все клиенты компании согласны с этим утверждением

По данным WSJ, около 80% компаний мира, использующих технологии ускорения ИИ, для этой цели применяют продукцию Nvidia. Financial Times ранее сообщала о том, что по состоянию на август 2023 г. компании из одной лишь КНР перечислили «зеленым» примерно $5 млрд авансом. В январе 2024 г. CNews писал, что индийский бизнес также закупает ускорители Nvidia на миллиарды долларов.

Имеют ли обвинения под собой основание

Обвинения Херкельмана в адрес Nvidia, хоть и бездоказательны, но могут быть обоснованными. В период с 2016 по 2023 гг. он руководил графическим подразделением AMD. Возглавляемая им бизнес-группа напрямую конкурировала с Nvidia как сфере GPU для центров обработки данных, так и видеокарт потребительского уровня.

Более того, Херкельман в 2012-2015 гг. занимал должность генерального менеджера подразделения Nvidia GeForce, которое отвечало за разработку видеоадаптеров под одноименным брендом, следует из его профиля на LinkedIn.

Таким образом, успевший поработать в стане двух крупнейших в мире разработчиков GPU специалист вполне мог быть знаком с некоторыми особенностями «внутренней кухни» Nvidia, а также осведомлен о трудностях в конкурентной борьбе, с которыми пришлось столкнуться AMD

Другие свидетельства не в пользу Nvidia

Ранее в разговоре с WSJ генеральный директор (CEO) стартапа Groq, который занимается разработкой чипов – ускорителей ИИ, Джонатан Росс (Jonathan Ross) заявил, что Nvidia нередко медлит с отгрузкой предоплаченного заказа, если ей становится известно о контактах клиента с ее конкурентами. Страх возможного «наказания» со стороны Nvidia в некоторых случаях оказывается настолько сильным, что клиенты всячески отрицают факт переговоров с другими производителями чипов.

С такими компаниями, по словам Росса, в Groq знакомы не понаслышке.

«Многие из тех, с кем мы проводим встречи говорят, что если Nvidia станет известно о встрече, они будут отрицать тот факт, что она имела место. Проблема заключается в том, что вы можете оплатить товар за год до ожидаемой поставки, при этом получите его через год, потому что “О, блин, вы покупаете [ускорители] у кого-то еще, и похоже, [начало поставок] придется подождать еще немного”», – сказал Росс. Впрочем, каких-либо доказательств CEO Groq не привел.

В феврале 2024 г. Groq представила специализированный процессор (LPU) Groq LPU, предназначенный для инференса больших языковых моделей и, по данным стартапа, превосходящий конкурирующие решения в ряде сценариев.

Методы, выбранные Nvidia, если факт их применения подтвердится в дальнейшем, не являются чем-то принципиально новым для рынка компьютерных комплектующих. В 1990-е и 2000-е гг. другая американская компания – Intel – использовала аналогичную тактику давления на конкурента в лице AMD через собственных партнеров, за что была оштрафована.

Взгляд со стороны Nvidia

Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) ранее заявил, что его компания наоборот – прилагает усилия для того, добиться справедливого распределения дефицитной на тот момент продукции между заказчиками, отдавая приоритет тем из них, кто намерен пустить приобретенные ускорители в дело. По данным WSJ, Хуанг якобы даже предлагал свести клиентов, ожидающих выполнения заказа, с облачными провайдерами, которые предоставляют услуги GPU-серверов. Временное сотрудничество с ними, в представлении CEO Nvidia, должно позволить клиентам продержаться в период ожидания отгрузки уже оплаченных ускорителей.

Примечательно, что сама Nvidia вложила значительные средства в компанию CoreWeave, которая как раз и занимается сдачей в аренду облачных GPU-серверов на базе оборудования американского разработчика чипов.