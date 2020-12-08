Avaya представляет обновленное решение Avaya Vantage

Avaya объявила о релизе новой версии отмеченного многочисленными наградами устройства Avaya Vantage. Обновленный Avaya Vantage — это универсальное решение коммуникаций, включающее в себя встроенную высокоточную камеру для конференцсвязи, широкополосную аудиосистему и четыре микрофона, что открывает доступ ко всем возможностям удаленной совместной работы без использования ноутбука.

Согласно недавнему исследованию Avaya Work From Anywhere, 65% опрошенных компаний всё больше интегрируют в свою работу решения для видеоконференцсвязи, тем самым подготавливая персонал к возможному дальнейшему увеличению числа домашних офисов. И если до пандемии среди них число работающих удаленно было незначительным, то согласно новым прогнозам, после пандемии порядка 30% сотрудников будут работать из дома, по крайней мере, пару раз в неделю.

С переходом персонала на удаленную работу ноутбук стал новым «офисом», который используется для звонков, онлайн-встреч, обмена сообщениями, а также для совместной работы над проектами. В результате многочисленные приложения перегружают ноутбук, и для использования софтфона или участия в совещаниях часто приходится приостанавливать работу.

Справится с этой проблемой поможет обновленный Avaya Vantage, который перенесет вызовы и совещания с ноутбука на отдельное устройство. Благодаря увеличенной производительности новая версия работает в три раза быстрее предыдущей, что обеспечивает универсальность и удобство, необходимые при построении дистанционных коммуникаций. Модуль Wi-Fi позволяет разметить устройство в любом удобном месте. Также обновленное устройство Avaya Vantage можно подключить практически к любой гарнитуре, клавиатуре/мыши, внешней камере и дисплею.

Устройство максимально удобно в настройке и использовании, интегрируется с существующими платформами Avaya и со стандартной видео-инфраструктурой, а также обеспечивает доступ к облачным приложениям. В модифицированной версии Avaya Vantage появилась новая возможность «переключения экрана», дающая пользователям больше гибкости при участии в конференции. При необходимости контент и участников конференции можно в любой момент перенести на большой экран. Также Avaya Vantage позволяет открыть текущую конференцию на ноутбуке и продемонстрировать участникам презентацию.

«Avaya Vantage является примером мощного инструмента, который позволит нашим клиентам повышать продуктивность работающих удаленно сотрудников», — говорит Саймон Харрисон, директор по маркетингу Avaya. «Avaya OneCloud помогает пользователям ускорить цифровую трансформацию, предоставляя комплексные бизнес-модели, которые можно реализовать также и в облаке».