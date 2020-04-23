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Совкомбанк перевел контакт-центр на решения Avaya

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Avaya Holdings Corp. предоставила лицензии на организацию удаленной работы операторов контакт-центра Совкомбанка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки в России.

Сложившаяся ситуация оказывает влияние на бизнес-процессы и заставляет компании пересматривать привычные форматы деятельности. В целях безопасности и заботы о здоровье своих сотрудников руководством Совкомбанка было принято решение о переводе персонала контактного центра на удаленную работу из дома. Контакт-центр является ключевым звеном в обслуживании клиентов, а его бесперебойная работа особенно важна в кризисной ситуации, когда нагрузка на операторов возрастает. Оперативный переход на дистанционную работу без потери качества клиентского обслуживания потребовал интеграции дополнительных технических инструментов.

Совкомбанк один из первых запросил у компании Avaya лицензии для организации удаленных рабочих мест операторов. Компания оперативно отреагировала на запрос, предоставив необходимые лицензии. В качестве наиболее оптимального была выбрано решение Avaya ONE-X Agent, которое обеспечило выполнение требования руководства Совкомбанка по переходу сотрудников на дистанционный режим с сохранением высокого уровня клиентского сервиса.

«Совкомбанк начал перевод сотрудников на удаленную работу за несколько недель до ввода официальных ограничительных мер, это позволило выполнить переход по всем функциям с максимальным качеством и сохранением полного объема коммуникаций, который мы реализовывали в рамках традиционного офиса, — сказал заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис. — благодаря оперативной поддержке Avaya нам удалось в полном объеме обеспечить потребность банка в удаленных рабочих местах для сотрудников колл-центра».

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