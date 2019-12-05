Avaya внедрила пилотное решение для сети оперативно-диспетчерского управления

Avaya Holdings Corp. реализовала проект по преобразованию коммуникационной инфраструктуры в энергетике. В рамках проекта специалисты компании Avaya совместно со специалистами компании-партнера Avaya «НПФ Мультиобработка» внедрили пилотное решение для сети оперативно-диспетчерского управления, что позволит значительно упростить процессы внутренней коммуникации в компании, осуществляющей электроснабжение промышленных предприятий и населения на территории общей площадью 195 тыс. кв. км с населением 4,4 млн человек.

Для более эффективной работы диспетчеров требовалось компактное средство коммуникации, обеспечивающее удобный и надежный способ связи с оперативным персоналом. В качестве платформы диспетчерского АРМ был выбран мультимедийный телефон Avaya Vantage с установленным диспетчерским приложением на базе Avaya Breeze Client SDK. Диспетчерское приложение «МультиоДиспетчер» было разработано программистами компании-партнера Avaya «НПФ Мультиобработка».

В начале октября 2019 года на узле связи в опытно-промышленную эксплуатацию было установлено устройство Avaya Vantage с программным комплексом «МультиоДиспетчер». Специалисты «НПФ Мультиобработка» внесли настройки в конфигурацию коммуникационной платформы Avaya Aura для обеспечения работы устройства Vantage, а также настроили необходимые контакты и персонализированные элементы быстрого набора в приложение «МультиоДиспетчер».

Эксплуатацию комплекса будут осуществлять дежурные по связи энергокомпании, основными задачами которых является коммуникация с дежурными по связи регионального диспетчерского управления, центрального узла связи и производственных отделений, а также координирование работ специалистов служб УАСТУ по заявкам, в целях обеспечения бесперебойной работы корпоративных и технологических сетей.

Сотрудники отметили удобный интерфейс пользователя, качество связи, возможности интеграции и персонализации устройства. Интерфейс приложения «МультиоДиспетчер» учитывает отраслевые рекомендации и пожелания диспетчеров и может быть адаптирован под различные требования бизнес-процессов каждого подразделения. «МультиоДиспетчер» может интегрироваться как с компонентами унифицированных коммуникаций Avaya, например, системой конференцсвязи или мультимедийных сообщений.

В будущем специалисты «НПФ Мультиобработка» также планируют реализовать режим оперативного перенаправления звонка с пульта на заранее заданный номер из интерфейса приложения для еще более комфортной, оперативной и результативной работы диспетчеров.