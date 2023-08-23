Генпрокуратура покупает 50 тыс. ПК на ОС Windows. Часть из них должна поддерживать американскую платформу Avaya

АРМ на Windows для Генпрокуратуры

Как выяснил CNews, Генеральная прокуратура покупает более 50 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ). Закупка обойдется Прокуратуре в 1,92 млрд руб.

Согласно техзаданию, опубликованному на портале госзакупок, АРМ должны работать на ОС Windows. Хотя это указано не явным образом, но в документации прописана совместимость с платформами и программами Windows. Например, ПО должно обновляться при помощи Windows Server и других сервисов Microsoft.

ВКС-сервис приобретаемых АРМ, как сказано в техзадании, должен работать на «платформе Microsoft Windows».

Интересно, что ОС, установленная на АРМ Генпрокуратуры, должна быть лицензионной. При этом в техзадании отсутствуют указания на то, что она должна состоять в реестре отечественного ПО Минцифры.

Безальтернативным поставщиком техники для Генпрокуратуры выступил «Ростелеком».

Представители «Ростелекома» на вопрос CNews о поставке АРМ и иностранного ПО в Генпрокуратуру ответили, что не могут комментировать эту тему вместо заказчика.

CNews задал Генпрокуратуре вопросы о производителе АРМ и о причинах невозможности закупить российскую ОС, и ожидает ответа.

Также из техзадания следует, что примерно в 3 тыс. АРМ из числа поставляемых (АРМ удаленного пользователя) в качестве абонентских приложений ВКС должен быть использован специализированный программный клиент ВКС, работающий на платформе американской корпорации Avaya (производителе ПО и оборудования для ВКС). В сентябре 2022 г. стало известно о том, что американская Avaya уходит из России и увольняет весь персонал.

АРМ по сервисной модели

Генпрокуратура заключила контракт с «Ростелекомом» 21 августа 2023 г. Он должен быть исполнен до 31 декабря 2024 г. Закупка была осуществлена у единственного поставщика.

Контракт должен быть исполнен в два этапа: первый включает 50010 АРМ (с 21 августа 2023 г. по 2 февраля 2024 г.) стоимостью 1 млрд руб. и второй (с 3 февраля 2024 г. по 31 декабря 2024 г.) на такое же количество стоимостью 920 млн руб.

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«Ростелеком» должен предоставить Генпрокуратуре АРМ по сервисной модели для обеспечения доступа сотрудников ведомства к системам сопровождения их деятельности.

Сервисная модель предполагает, что оператор под ключ и за свой счет создает заказчику цифровую и ИТ-инфраструктуру (включая сетевое и пользовательское оборудование, создание корпоративных сетей и пр.) и получает плату за оказание услуг.

Исполнитель должен поставить заказчику несколько типов АРМ. Например, АРМ «пользователя 1», куда входят модульный моноблок, ОС, ПО, доступ к ВКС, доступ к государственной автоматизированной системе правовой статистики, а также услуга обеспечения информационной безопасности и др.

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В «АРМ удаленного пользователя» входят ноутбук, ОС, ПО, организация защищенного удаленного подключения и др. услуги), АРМ руководителя (неттоп, монитор, ОС и схожие услуги по предоставлению доступа и обеспечению информационной безопасности и др.

Оборудование должно быть поставлено во все регионы России.

Можно ли госам закупать Windows

С 31 марта 2022 г. в России запрещено приобретать иностранное программное обеспечение для объектов критической информационной инфраструктуры страны. Видимо, Генпрокуратура к субъектам КИИ не относится, поэтому, и приобретает АРМ на Windows.

Несмотря на то, что Microsoft вводит санкции против пользователей из России, весной 2023 г. компания рассылала российским представительствам зарубежных компаний, а также юрлицам, которым посчастливилось избежать санкций, предложения о продлении лицензий на ее программные продукты. А в августе корпорация известила том, что прекратит продлевать лицензии на свое ПО российским компаниям после 30 сентября 2023 г. По мнению экспертов, это лишит компании доступа к обновлениям безопасности, что повысит риск стать жертвой хакерской атаки.