«Крок» стал «Партнером года» Avaya

ИТ-компания «Крок» отмечена премией «Партнер года» от Avaya, глобального поставщика решений в области бизнес-коммуникаций. Награда присуждена за активное внедрение на российском рынке решений вендора и значительный рост объемов совместного бизнеса в 2021 г.

ИТ-компания «Крок» в очередной раз стала «Партнером года» Avaya, получив премию в рамках ежегодного партнерского саммита вендора. Основными темами мероприятия стали результаты 2021 г, новые программы сотрудничества и технологические инновации.

Сотрудничество «Крок» и Avaya продолжается уже более 20 лет. Партнеры реализуют проекты для контакт-центров, а также внедряют IP-телефонию в банковской, страховой, металлургической, промышленной, нефтегазовой отраслях, госсекторе и ритейле. «Крок» внедряет решения Avaya в компаниях «Альфа-Банк», «Россельхозбанк», «Московский кредитный банк», Pepsico, «Черкизово» и других крупных организациях.

Премия «Партнер года», присужденная «Крок»

Компании ведут постоянную совместную работу по расширению возможностей использования систем Avaya клиентами. В офисе «Крок» работает демо-центр для тестирования и адаптации продуктов вендора под индивидуальные сценарии использования заказчика. Кроме того, партнеры проводят совместные обучающие мероприятия и исследования рынка, организуют бизнес-события для представителей ИТ-индустрии. В 2021 г. «Крок» стал партнером ежегодного форума Experience Avaya 2021.