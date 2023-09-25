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«Авантелеком» представил ПО для проприетарного оборудования Cisco и Avaya

«Авантелеком» представил цифровую платформу управления коммуникациями «Сфера», объединяющую возможности IP-АТС, функционал контактного центра и сервис создания голосовых моделей на базе искусственного интеллекта. Российское решение имеет совместимость с проприетарным оборудованием Cisco и Avaya. Архитектура системы полностью построена на базе отечественных и собственных разработок компании «Авантелеком». Платформа позволяет закрыть весь спектр задач по телефонии и обработке вызовов с учётом рекомендаций по цифровизации и безопасности критический инфраструктуры.

«Роль телефонии в органах государственной власти значительно изменилась за последние несколько лет. На смену классическим «железным» решениям приходят современные программные комплексы. Они дают множество клиентоцентричных функций работы с населением, незаменимых при реализации федерального проекта «Государство для людей». Еще один острый вопрос — импортозамещение иностранного оборудования. В условиях, когда единовременная замена всей инфраструктуры невозможна, мы видим альтернативный путь в реинжиниринге проприетарных сетей Cisco, Avaya и Siemens. Этот подход позволяет установить решение из реестра отечественного ПО и добиться существенной экономии при внедрении. По нашим оценкам для предприятий с 1 тыс. и более абонентов экономия составит до 20 млн руб., а срок внедрения сократится с 6 до 2 месяцев», — сказал Владислав Вирясов, директор по развитию «Авантелекома».

В 2022-2023 гг. технология была использована в проектах по реинжинирингу сети на проприетарном оборудовании Cisco и реализована в администрации города Хабаровска. А также в 21 органах исполнительной власти города, где удалось сохранить инфраструктуру сети на 1,2 тыс. абонентов и внедрить решение из реестра отечественного ПО.

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