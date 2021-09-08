Avaya приглашает на форум Experience Avaya 2021 – главное событие компании в России и СНГ

Компания Avaya, глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, объявляет о проведении крупнейшего ежегодного мероприятия компании в России и СНГ – форума Experience Avaya 2021, который пройдет 16 сентября в отеле Radisson Славянская.

Форум соберет на одной площадке ведущих экспертов ИТ-индустрии и представителей бизнеса, которые обсудят изменения рынка, его продолжающуюся трансформацию, а также поговорят о новых возможностях и инновационных решениях для развития бизнеса.

В рамках первой части Форума запланированы выступления руководства Avaya и независимых экспертов рынка, а также церемония награждения, на которой будут отмечены наиболее значимые и инновационные проекты года. Во второй половине дня участники Experience Avaya 2021 смогут предметно ознакомиться с интересующей их темой, посетив один из параллельных технологических потоков.

На протяжении всего дня будет работать выставка современных решений Avaya и её бизнес-партнеров, где участники смогут не только протестировать новейшие разработки, но и пообщаться с ведущими экспертами.

Генеральным партнером мероприятия является компания КРОК. Партнерами Форума также стали такие компании, как: ХайТек, Oberon, Марвел-Дистрибуция, CompTek, Landata, OCS Distribution, RRC, Verint, JPL, Univef и Sun Com. Информационными партнерами мероприятия выступили СNews, телеканал PRO Business и Национальный Банковский Журнал.

Мероприятие состоится 16 сентября 2021 года в Москве в гостинице Radisson Славянская по адресу: площадь Европы, д. 2. Время работы Форума: с 9:00 до 19:00 по московскому времени.

Для регистрации на Experience Avaya 2021 необходимо пройти по ссылке.