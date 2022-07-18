Netwell заключила договор с «Информтехникой»

Netwell, официальный дистрибьютор высокотехнологичного оборудования и технологий, и ГК «Информтехника», российский разработчик и производитель современных средств связи, заключили договор о сотрудничестве.

«ГК «Информтехника» разрабатывает и производит под брендом «Миником» целую линейку современных средств связи, реализующих все телекоммуникационные системы предприятия (проводная связь, транкинговая радиосвязь TETRA, микросотовая связь DECT, IP-телефония, корпоративный мессенджер) и объединяющих их в единое бесшовно-интегрированное решение от одного отечественного производителя.

Флагманским продуктом ГК «Информтехника» является система унифицированных коммуникаций ёмкостью до 1 млн абонентов, построенная на базе комбинированной IP АТС «Миником МХ-1000».

В свете ухода с российского рынка западных вендоров еще более актуальной стала задача предложить российским коммерческим и государственным структурам подлинно отечественные, санкционно-независимые телекоммуникационные решения, не уступающие зарубежным аналогам по качеству, надёжности, функциональности и техническим характеристикам, и при этом позволяющие экономить бюджет.

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«Мы рассчитываем, что партнерство с Netwell, имеющим глубокие компетенции в сфере дистрибуции телекоммуникационного оборудования, позволит донести эти решения до широкого круга ИТ-компаний и конечных заказчиков», – сказал Артём Чепрак, генеральный директор ГК «Информтехника».