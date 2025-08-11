Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В России внезапно перестали работать видеозвонки в WhatsApp* и Telegram

Россияне по всей стране массово жалуются на невозможность совершить видеозвонок в WhatsApp* и Telegram. Проблема захлестнула только эти мессенджеры, и случилось это спустя всего несколько часов после того, как стало известно, что операторы связи лоббируют запрет всех звонков в этих сервисах.

Аудио без видео

В России перестали работать видеозвонки WhatsApp* и Telegram. Общаться по видеосвязи не могут жители множества российских регионов.

Редакция CNews обнаружила всплеск соответствующих жалоб на сайте Downdetector. Проблемы начались примерно в 11:00 11 августа 2025 г. по Москве.

Сотрудник редакции CNews, находящийся в настоящее время на юге России, попробовал совершить видеозвонок в обоих сервисах через проводной интернет «Билайн» и «Дом.Ру» – безрезультатно. Аналогичный результат был достигнут и через мобильный интернет всех четырех крупнейших российских операторов.

Зачем кому-то что-то объяснять

Успешный видеозвонок в WhatsApp* удалось совершить лишь с четвертой попытки, в Telegram – с пятой. К моменту выхода материала официальные причины происходящего известны не были. Редакция CNews направила запросы всем четырем операторам связи, однако никаких подробностей от них не добилась.

wap600.jpg
Фото: © Amin Moshrefi / Фотобанк Unsplash
Россияне постепенно теряют доступ к функциям любимых мессенджеров. Временно или навсегда - большой вопрос

«Не комментируем», – заявили CNews представители Т2 (ранее – Tele2). Аналогичный ответ поступил от МТС. «Билайн» на момент выпуска материала не ответил на запрос.

«Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет. Возможно, проблемы возникли по внешним причинам», – сообщили CNews представители «Мегафона».

Собеседник «Коммерсанта на российском телеком-рынке сообщил, что проблемы с звонками в мессенджерах «могут быть связаны с выборочными блокировками звонков в Telegram и WhatsApp*, тестирования которых начались еще 1 августа» (2025 г. – CNews).

На грани блокировки

К середине августа 2025 г. в России были заблокированы почти все самые популярные мессенджеры – Signal, Viber, Discord. Отправить в «черный список» еще и WhatsApp* власти грозятся как минимум с осени 2023 г. – в частности, ему грозили блокировкой за функцию «Каналы», как Telegram, которая в итоге в России недоступна.

vido61.jpg

Сбои в Telegram

Что до Telegram, то его блокировали с апреля 2018 г. по июнь 2020 г., но россияне в подавляющем большинстве этого не заметили – мессенджер работал без всем известных технических средств.

Не первый звоночек

Почти всероссийская невозможность позвонить по видеосвязи через WhatsApp* и Telegram возникла менее чем через сутки после того, как в открытых источниках появилась информация о попытках операторов «большой четверки» пролоббировать блокировку всех звонков через эти мессенджеры. В частности, 10 августа 2025 г. Forbes со ссылкой на собственные источники в Правительстве России писал, что операторы связи аргументировали свою просьбу в некотором смысле заботой о гражданах.

Инициатива операторов прозвучала в мае 2025 г. в рамках стратегической сессии по развитию связи, уточняет издание. По их утверждению, рост мобильного интернет-трафика вкупе с удорожанием базовых станций может негативно отразиться на скорости доступа в интернет.

vido62.jpg

Сбои в WhatsApp*

В зоне риска – якобы жители крупных российских городов. А вот если заблокировать вообще все звонки именно в иностранных мессенджерах, то переизбытка мобильного трафика не будет, заверили представители федеральных операторов связи.

В качестве дополнительной причины для блокировки звонков исключительно в зарубежных мессенджерах операторы связи упомянули кибермошенников – мол, они звонят россиянам в первую очередь через иностранные сервисы.

Еще не все потеряно

Forbes пишет, что Минцифры пока не поддержало предложение операторов связи. Однако их обсуждение еще ведется, следовательно, россияне, в том числе и те, чьи родственники находятся за рубежом, и звонить которым по обычной связи безумно дорого, все еще рискуют лишиться возможности экономить на звонках.

Как промышленности запустить ИИ в on-premise среде

Важно подчеркнуть, что все эти обсуждения ведутся на фоне популяризации отечественного мессенджера Max. На него предложение операторов по блокировке звонков в мессенджерах, очевидно, не распространется, поскольку он российский.

CNews писал также, что Max будут устанавливать на все новые смартфоны, продаваемые в России. За этим сервисом, напомним, стоит холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group. С июля 2025 г. развитием Max занимается «дочка» холдинга – компания «Коммуникационная платформа».

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

У россиян стали красть криптовалюту с помощью Лабубу

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Власти пообещали «Госуслугам» тотальную перезагрузку

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще