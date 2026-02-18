Российского «убийцу» Telegram закрывают. Пользователям дали две недели на прощание и перенос данных. Опрос

Мессенджер «ТамТам» прекращает свою работу. Он начал работать в 2017 г., а закроют его в конце февраля 2026 г. «ТамТам» позиционировался как отечественная замена Telegram, который попал под блокировку в России в 2018 г. Популярным «ТамТам» так и не стал – у него было слишком много российских альтернатив. Им владеет холдинг VK, который продвигает свой новый мессенджер Max. «ТамТам» закроют 27 февраля 2026 г.

Минус один мессенджер

Российский холдинг VK официально подтвердил факт закрытия своего мессенджера «ТамТам». Как пишет портал VC, представители холдинга заявили, что теперь компания «сосредоточится на развитии более перспективных сервисов».

О каких именно сервисах идет речь, на момент выхода материала известно не было. Вполне возможно, это в первую очередь хорошо знакомый всем россиянам мессенджер Max, появившийся весной 2025 г.

По данным VC, специалистов, трудившихся над «ТамТам», переключат на работу над этими «перспективными сервисами».

Пользователи «ТамТам» получили уведомление о закрытии сервиса 12 февраля 2026 г., однако никаких заявлений от VK на тот момент не было. Всем, кто общается в «ТамТам», дали всего лишь две недели на сохранение данных и поиск альтернативы – проект будет закрыт 27 февраля 2026 г.

Что важно, на сайте «ТамТам» к моменту выхода материала не было ни единого упоминания о скором закрытии – даже в блоге, который не обновлялся с 2022 г. Напротив, пользователям предлагают скачать приложение «ТамТам» или войти в веб-версию сервиса.

Проект «ТамТам» появился в 2017 г. и позиционировался как российская альтернатива Telegram. Он представляет собой эволюцию «ОК Сообщений» – системы обмена сообщениями в соцсети «Однокласснии». Спустя год, в апреле 2018 г., началась всероссийская блокировка Telegram, которая привела к поломке половины Рунета – наблюдались проблемы с доступом к «Одноклассникам», «Яндексу» и множеству других отечественных и зарубежных сервисов. Сам Telegram не пострадал и продолжил исправно функционировать. В июне 2020 г. его неудавшаяся блокировка была отменена.

Ничего не помогает

Назвать «ТамТам» популярным в России или в мире мессенджером нельзя, несмотря на все усилия по его продвижению. Весной 2018 г., когда Telegram был заблокирован Роскомнадзором, «ТамТам» стали вовсю рекламировать в отечественных деловых изданиях.

Как пишет VC, одновременно с этим авторы крупных Telegram-каналов начали массово жаловаться на копии своих страниц в «ТамТам», которые они не создавали.

Как сообщал CNews, в апреле 2019 г. Минцифры отказалось от Telegram в пользу «ТамТам», где разместила рабочий чат. Спустя семь лет у ведомства по-прежнему есть официальный Telegram-канал, который регулярно пополняется новыми публикациями.

В 2022 г., когда «ТамТам» исполнилось пять лет, по решению Минцифры он был внесен в перечень российских сервисов на замену американским в эпоху санкций. Но и это не помогло – россияне как пользовались Telegram и WhatsApp*, так и продолжили пользоваться ими. Дошло до того, что в качестве альтернативы этим мессенджерам они стали выбирать не российские сервисы, а иностранные.

Как сообщал CNews, во второй половине 2025 г. жители России стали активно переходить на мессенджер imo. К концу 2025 г. он добрался до пятого места по популярности в стране. У него почти 10 млн пользователей в России – всего за год их количество выросло в 24 раза (статистика MediaScope).

На первом месте по распространенности в России к концу 2025 г., несмотря на все усилия властей, по-прежнему оставался WhatsApp* – в декабре 2025 г. у него было 94,5 млн активных пользователей в месяц. Второе место занимал Telegram – у него было 93,6 млн пользователей (статистика MediaScope).

Третье и четвертое место удерживал российский холдинг VK – топ-3 замыкал его мессенджер Max с 70 млн, а четвертую удерживал «VK Мессенджер» с 15,7 млн.

Какой по счету

Холдинг VK располагает гигантской коллекцией фирменных мессенджеров, большинство из которых, правда, давно закрыты. В 2010 г. холдинг VK, на тот момент носивший название Mail.ru Group, купил легендарную ICQ, которую затем попытался оживить в 2020 и 2022 гг. В 2024 г. мессенджер перестал существовать – ему на тот момент было 27 лет.

Аналогичная участь в том же 2024 г. постигла и проект «Агент Mail.ru», который вышел в 2003 г. и всегда считался российской альтернативой ICQ.

Также у VK есть «VK Мессенджер», напрямую связанный с соцсетью «Вконтакте». Этот проект пока продолжает функционировать, но гарантии, что он не повторит судьбу «ТамТам», нет.

Сейчас VK активно продвигает мессенджер Max. Параллельно в России ведется кампания против иностранных Telegram и WhatsApp*. В августе 2025 г. власти ограничили звонки в них, а к концу 2025 г., по подсчетам РБК, они замедлили WhatsApp* на 80%. В начале февраля 2026 г. Роскомнадзор вплотную взялся за Telegram – теперь мессенджер в России работает крайне медленно.

Также у VK есть и корпоративные мессенджеры, например, VK Teams. Это альтернатива американским Microsoft Teams и Slack – на момент выхода материала в России они не блокировались и не замедлялись.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.



