Россияне нашли альтернативу урезанным WhatsApp* и Telegram. Взлет популярности бешеный. Опрос

Жители России, столкнувшиеся с ограничениями в работе WhatsApp* и Telegram, нашли им замену в лице мессенджера imo. Это американский сервис, который до 2025 г. в России почти не использовался. Теперь же он на пятом месте по популярности в стране. Его пока не заблокировали и не ограничили – работают даже видеозвонки.

Альтернатива существует

Россияне стали массово переходить в мессенджер imo в качестве альтернативы почти не работающим WhatsApp* и Telegram, пишет Forbes. За считанные месяцы его популярность в России взлетела до небес, хотя всего год назад о нем почти никто не слышал.

WhatsApp* и Telegram в России толком не работают с августа 2025 г., когда власти ограничили работу аудио- и видеозвонков в них. В дальнейшем давление на пользователей платформ лишь продолжило усиливаться – например, в Telegram была ограничена скорость передачи файлов, а WhatsApp* к декабрю 2025 г. был замедлен на 80%, по данным РБК.

Разработчики WhatsApp* хотя и обещали, что будут бороться за своих российских пользователей, но на деле пока ничего значимого для этого не предприняли – сервис почти не функционирует по всей стране без знакомых всем россиянам специальных технических хитростей.

prostooleh / FreePik Как долго imo проработает в России до ограничения или полной блокировки, большой вопрос

Тем временем imo к концу 2025 г. добрался до пятого места по популярности, пишет Forbes со ссылкой на Mediascope. У него почти 10 млн пользователей в России – всего за год их количество выросло в 24 раза.

Пока работает

На момент выхода материала никаких ограничительных мер к imo российские власти не предпринимали. Сотрудник редакции CNews убедился в работоспособности сервиса – проверил аудио- и видеозвонки, скорость отправки файлов и другие функции.

Тестирование проходило в мобильных сетях всех четырех крупнейших операторов связи страны. Также была произведена проверка работы imo при работе через проводной интернет двух крупнейших российских провайдеров – ограничений замечено не было.

Однако стоит вспомнить ситуацию с Google Meet – штатным мессенджером Android, на который массово перешли пользователи Android-устройств после августовских ограничений в работе WhatsApp* и Telegram. Внезапно он стал «тормозить» у многих российских пользователей, хотя официально о его блокировке или замедлении объявлено не было.

Также нельзя забывать, что всего за два года в стране заблокировали множество популярных мессенджеров. Среди них – Discord, Viber и Signal. Альтернативой российским мессенджерам мог бы стать появившийся в 2003 г. американский Microsoft Skype, но он больше не работает. Его не заблокировали – Microsoft больше не развивает его, проект закрыт.

По очень тонкому льду

Вероятность блокировки или хотя бы ограничения работы imo в России в обозримом будущем как минимум отлична от нуля. Задел для этого был сделан почти 10 лет назад, в 2017 г.

Тогда imo был внесен список запрещенных в России сайтов, то есть был заблокирован. Причина – разработчики не предоставил информацию для внесения сервиса в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Требование для ОРИ делиться информацией продиктовано «пакетом Яровой». Согласно нему, ОРИ обязаны хранить сообщения своих пользователей и заодно все сведения о них, а затем передавать их правоохранительным органам (по запросу).

На тот момент imo был заблокирован в России в течение двух месяцев. Позже его вычеркнули из «черного списка» – по данным Роскомнадзора сервис предоставил все необходимые сведения для внесения в реестр ОРИ.

Подарок на 18-летие

Сервис imo относится к числу старейших мессенджеров из ныне существующих. Безусловно, ему не превзойти в этом плане легендарную ICQ, которая работала с 1996 г. и в 2024 г. была уничтожена российским холдингом VK.

В своем нынешнем виде сервис функционирует с 2007 г., он на два года старше WhatsApp* и на шесть лет – Telegram. В 2025 г. imo отметил свое 18-летие. Но на деле приложение с таким названием вышло в 2005 г., хотя поначалу оно было лишь своего рода агрегатором мессенджеров – через него можно было пользоваться Google Talk, Yahoo Messenger, с Skype и другими сервисами такого рода.

За мессенджером imo стоит американская компания Pagebites. В отличие от своих более известных конкурентов, за годы своего существования он не был замечен в крупных скандалах. Также его, в отличие от Telegram, пока не пытались полностью блокировать в России.

Основные конкуренты

За популярность среди российских пользователей imo отныне борется с двумя мессенджерами, которыми они пользовались годами. На первом месте по распространенности по-прежнему остается WhatsApp* – в декабре у него было 94,5 млн активных пользователей в месяц.

Второе место у Telegram – у него 93,6 млн пользователей. Третье и четвертое место удерживает российский холдинг VK – топ-3 замыкает его мессенджер Max с 70 млн, а четвертую удерживает «VK Мессенджер» с 15,7 млн. Ради их продвижения и была закрыта ICQ, и по той же причине больше не работает знаменитый мессенджер «Агент Mail.ru».

Важно подчеркнуть, что именно начавшееся в августе 2025 г. ограничение звонков в WhatsApp* и Telegram послужило триггером для перехода россиян в imo. В декабре 2025 г. у него было лишь 417,4 тыс. активных пользователей в месяц, а в июле 2025 г., за месяц до ограничений, от них осталось лишь 333,8 тыс. Теперь же их 9,82 млн.

Операторы пока поддерживают

Российские операторы связи осведомлены, что россияне распробовали imo. Некоторые из них даже стали включать его в свои тарифы.

Например, у «Сбермобайла» (сотовый оператор Сбербанка) imo входит в перечень сервисов, не расходующих трафик. Притом imo был внесен в этот перечень сильно заранее, в 2019 г.

«ВТБ Мобайл» предпринял аналогичный шаг намного позже – трафик на imo в его сети перестанет тарифицировать с 9 февраля 2026 г.

Как сообщили Forbes представители оператора Т2, число пользователей imo среди его абонентов с июля по декабрь 2025 г. выросло вчетверо, и так же сильно вырос и трафик сервиса. По данным «Мегафона», в 2025 г. трафик imo стал расти с июля. Пик потребления пришелся на октябрь 2025 г. – объемы выросли на 13,3% по сравнению с сентябрем. Но в дальнейшем все пошло на убыль – в декабре 2025 г. объем расходуемого в imo абонентами «Мегафона» упал на 26,4% в сравнении с ноябрем 2025 г.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.



