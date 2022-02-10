Schneider Electric представила шлюз нового поколения Ecostruxure Panel Server

Schneider Electric анонсировала выход шлюзов нового поколения – Ecostruxure Panel Server. Шлюз обеспечивает простое и быстрое подключение проводных и беспроводных устройств по различным протоколам передачи данных и легко подключается к системам мониторинга и управления, а также к облачным сервисам Schneider Electric. Данное устройство упрощает сбор и аналитику данных, обеспечивает непрерывность работы системы и повышенную кибербезопасность.

Ecostruxure Panel Server – это универсальный шлюз для получения данных с беспроводных датчиков и Modbus-устройств, поддерживающий различные протоколы передачи данных, обладающий повышенной кибербезопасностью по стандарту IEC 62443-4-1 и возможностью простого ввода в эксплуатацию с помощью инструмента Ecostruxure Power Commission.

«Цифровая трансформация предъявляет высокие требования к возможностям коммуникации с IoT-устройствами, – отметила Елена Абрамова, менеджер по продукции Ecostruxure Panel Server компании Schneider Electric. – Шлюз Ecostruxure Panel Server обеспечивает надежное подключение как проводных, так и беспроводных интеллектуальных IoT-устройств, помогая пользователям и поставщикам услуг контролировать, эксплуатировать и поддерживать свои электрические системы с помощью технологий управления энергопотреблением, сертифицированным по таким стандартам, как ISO 50001, 50002, 50006, а также стандарту безопасности IEC 62443».

Особенности решения: простой ввод в эксплуатацию с помощью Ecostruxure Power Commission – единого приложения, которое позволяет легко настроить, протестировать и ввести в эксплуатацию оборудование и осуществлять его профилактическое обслуживание; встроенные веб-страницы для полного и точного представлений данных об энергопотреблении и эффективности работы электросетей, с использованием данных, получаемых в режиме реального времени; подключение к программному обеспечению Power Monitoring Expert, Power Operation, Facility Expert или сторонним системам BMS через Modbus TCP; возможность предоставления дополнительных услуг на облачных платформах Schneider Electric серии Advisor, открывающих новые возможности для экспертов Ecoxperts; универсальный шлюз: поддерживает работу с устройствами по беспроводной сети и/или по интерфейсам Modbus RS485 / Modbus TCP; повышенная кибербезопасность: шлюз протестирован на каждой фазе жизненного цикла в соответствии с требованиями стандарта IEC 62443-4-1.

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Компания также планирует получить для устройства сертификат по стандарту IEC 62443 (SL1) и обеспечить его совместимость с приложением Cybersecurity Admin Expert, что упростит пользователям процесс определения политики кибербезопасности.

«К 2030 г. количество подключенных оцифрованных устройств в глобальных электрических сетях будет исчисляться миллиардами, – отметила Елена Абрамова. – В любом бизнесе электрораспределительные щиты должны быть полностью подключены и иметь возможность обмениваться данными с любыми системами. Это делает приобретение цифрового шлюза неотъемлемым элементом бизнес-стратегии. Обладая способностью снижать риски возникновения незапланированных простоев из-за сбоев в электроснабжении, сокращать потребление энергии и затраты, шлюз Ecostruxure Panel Server предоставляет возможности для успешного решения текущих и будущих проблем с энергоснабжением».