Разделы

Инфраструктура
|

Schneider Electric представила шлюз нового поколения Ecostruxure Panel Server

Schneider Electric анонсировала выход шлюзов нового поколения – Ecostruxure Panel Server. Шлюз обеспечивает простое и быстрое подключение проводных и беспроводных устройств по различным протоколам передачи данных и легко подключается к системам мониторинга и управления, а также к облачным сервисам Schneider Electric. Данное устройство упрощает сбор и аналитику данных, обеспечивает непрерывность работы системы и повышенную кибербезопасность.

Ecostruxure Panel Server – это универсальный шлюз для получения данных с беспроводных датчиков и Modbus-устройств, поддерживающий различные протоколы передачи данных, обладающий повышенной кибербезопасностью по стандарту IEC 62443-4-1 и возможностью простого ввода в эксплуатацию с помощью инструмента Ecostruxure Power Commission.

«Цифровая трансформация предъявляет высокие требования к возможностям коммуникации с IoT-устройствами, – отметила Елена Абрамова, менеджер по продукции Ecostruxure Panel Server компании Schneider Electric. – Шлюз Ecostruxure Panel Server обеспечивает надежное подключение как проводных, так и беспроводных интеллектуальных IoT-устройств, помогая пользователям и поставщикам услуг контролировать, эксплуатировать и поддерживать свои электрические системы с помощью технологий управления энергопотреблением, сертифицированным по таким стандартам, как ISO 50001, 50002, 50006, а также стандарту безопасности IEC 62443».

Особенности решения: простой ввод в эксплуатацию с помощью Ecostruxure Power Commission – единого приложения, которое позволяет легко настроить, протестировать и ввести в эксплуатацию оборудование и осуществлять его профилактическое обслуживание; встроенные веб-страницы для полного и точного представлений данных об энергопотреблении и эффективности работы электросетей, с использованием данных, получаемых в режиме реального времени; подключение к программному обеспечению Power Monitoring Expert, Power Operation, Facility Expert или сторонним системам BMS через Modbus TCP; возможность предоставления дополнительных услуг на облачных платформах Schneider Electric серии Advisor, открывающих новые возможности для экспертов Ecoxperts; универсальный шлюз: поддерживает работу с устройствами по беспроводной сети и/или по интерфейсам Modbus RS485 / Modbus TCP; повышенная кибербезопасность: шлюз протестирован на каждой фазе жизненного цикла в соответствии с требованиями стандарта IEC 62443-4-1.

Как будут дальше развиваться ВКС-решения
Рынок видеоконференцсвязи

Компания также планирует получить для устройства сертификат по стандарту IEC 62443 (SL1) и обеспечить его совместимость с приложением Cybersecurity Admin Expert, что упростит пользователям процесс определения политики кибербезопасности.

«К 2030 г. количество подключенных оцифрованных устройств в глобальных электрических сетях будет исчисляться миллиардами, – отметила Елена Абрамова. – В любом бизнесе электрораспределительные щиты должны быть полностью подключены и иметь возможность обмениваться данными с любыми системами. Это делает приобретение цифрового шлюза неотъемлемым элементом бизнес-стратегии. Обладая способностью снижать риски возникновения незапланированных простоев из-за сбоев в электроснабжении, сокращать потребление энергии и затраты, шлюз Ecostruxure Panel Server предоставляет возможности для успешного решения текущих и будущих проблем с энергоснабжением».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» получит 4 миллиарда за цифровой контроль энергоресурсов Минобороны

Хранение данных видеонаблюдения: что важно знать?

Создан ИИ, умеющий предсказывать скорые проблемы с сердцем, просто посмотрев в глаза

Какие задачи роботы RPA решают уже сегодня

Из «Цифровой экономики» тихо исчезли программы строительства ЦОД на 91 миллиард

Россияне создали СУБД, которая на «Эльбрусах» обгоняет PostgreSQL на Intel

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей

Показать еще

Наука

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера

Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022