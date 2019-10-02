«Лаборатория умного вождения» стала участником проекта по созданию общей базы автоданных

«Лаборатория умного вождения» стала участником масштабного проекта по созданию единой платформы сбора и агрегации автомобильных данных «Автодата.рус»

Платформа «Автодата» объединит телематические и автомобильные компании, представителей государственной власти, бизнес и институты развития инноваций. Основной целью данной создания данной платформы является ускорение процесса внедрения умных автомобильных решений в России. С помощью платформы будет сформирован уникальный массив данных в автомобильной среде – это станет первым шагом к улучшению взаимодействия между телематическими автомобильными системами и цифровой дорожной средой.

Получение данных с автомобиля является анонимным и будет реализовано лишь в случае согласия водителя делиться информацией. При этом, доступ к полученным данным будет открыт для всех отечественных разработчиков и поставщиков продуктов и услуг. Таким образом, с помощью анализа полученной информации отечественные компании смогут создавать конкурентоспособный для мирового рынка продукт, а представители государственной власти смогут адаптировать транспортное пространство под нужды и запросы автомобилистов.

Перед участниками консорциума стоят экономические, технологические, правовые, экологические задачи, которые будут решены в процессе создания платформы «Автодата». Телематические компании предоставят доступ к информации и, после получения согласия владельца авто, данные будут открыты для крупных игроков автомобильной, ИТ и государственной отраслей. Также планируется, что платформа будет включать в себя информацию о погодных условиях и окружающей среде.

«Создание платформы "Автодата" – это важный и действительно нужный проект, который в скором будущем трансформирует нашу обыденную жизнь и ускорит приход новых технологий в Россию. Часто компании сталкиваются с проблемой недостатка данных для создания новых разработок, но теперь, когда большой массив информации будет открыт для использования, нам стоит ждать большого количества идей, которые сделают повседневную жизнь лучше. Мы рады быть частью этого проекта и со своей стороны приложим все усилия для реализации поставленных целей», – сказал Михаил Анохин, генеральный директор компании «Лаборатория умного вождения».