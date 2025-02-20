R-Style Softlab внедрила искусственный интеллект от CraftTalk в работу компании «РСХБ-Лизинг»

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, внедрила искусственный интеллект в бизнес-процессы компании «РСХБ-Лизинг». Клиентам стал доступен чат-бот, консультирующий по типовым вопросам в области лизинговых услуг компании. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Диалоговая система с интеллектуальным помощником и доступом к базе знаний построена на решении вендора CraftTalk — российской ИИ-платформы для омниканальных коммуникаций, участника Фонда «Сколково» и партнера R-Style Softlab. Цифровой консультант помогает клиентам получать информацию об услугах, а компании – анализировать запросы и потребности бизнеса.

Чат-бот создан на базе последних достижений в области машинного обучения, способен анализировать вопросы, обучаться, синтезировать новые ответы на основании известных ему данных. При этом программа не владеет чувствительной информацией, не дает персонифицированных ответов, но помогает построить оптимальный маршрут по решению бизнес-задач.

Начальник отдела информационных технологий ООО «РСХБ Лизинг» Роман Букреев: «Мы оптимизируем бизнес-процессы с помощью внедрения современных диалоговых интерфейсов, чат-ботов и искусственного интеллекта. Сервисы, основанные на больших данных, искусственном интеллекте и машинном обучении, позволяют еще эффективнее решать задачи, стоящие перед бизнесом. Диалоговые системы, позволяющие получать ответы на вопросы, заданные в свободной текстовой форме, помогают выстроить оперативную связь и продуктивную коммуникацию с клиентами».

Директор департамента аналитических систем Антон Томилин: «R-Style Softlab активно развивает направление искусственного интеллекта. Мы агрегируем запросы рынка в области автоматизации рутинных коммуникаций и подключаем ИИ-cервисы для повышения качества обслуживания клиентов, анализа больших данных, контроля качества и других бизнес-процессов. Решения от CraftTalk обладают сильной экспертизой в сфере унифицированных коммуникаций и помогают снизить нагрузки на колл-центры компаний».

Директор по продажам компании CraftTalk Константин Прокофьев: «Рынок лизинга – непростая сфера услуг с точки зрения их продажи. От потенциальных клиентов она требует серьезного погружения в нюансы услуги. Особенно этот процесс важен для новых заказчиков, кто только изучает возможности такого варианта финансирования сделок. В результате контакт-центр лизинговой компании сильно загружен предоставлением ответов на стандартные, повторяющиеся с регулярной частотой вопросы. В таких случаях использование решения от CraftTalk c ИИ-ассистентом и настроенной базой знаний – верное решение для разгрузки сотрудников и при этом качественной коммуникации с клиентами в режиме 24 на 7. По нашему опыту чат-боты, реализованные на платформе CraftTalk, могут успешно ответить на 80% поступающих рутинных вопросов. Рады, что «РСХБ Лизинг» при поддержке R-Style Softlab выполнили проект, повышающий эффективность коммуникаций с клиентами компании, на нашей платформе».