«Корус Консалтинг» и «Элемент Лизинг» разработали цифровую платформу для автоматизации лизинговых сделок в сегменте B2B

ГК «Корус Консалтинг» совместно со специалистами «Элемент Лизинг» разработали цифровую платформу нового поколения на базе ELMA365 для управления полным циклом лизинговых сделок для крупного бизнеса. Платформа с единым цифровым интерфейсом предназначена для поставщиков техники, лизингополучателей и лизинговых компаний. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Элемент Лизинг» — российская компания, основанная в 2004 г, специализируется на предоставлении коммерческой техники в лизинг.

В условиях растущей конкуренции компания «Элемент Лизинг» разработала стратегию масштабирования бизнеса с помощью цифровой брокерской платформы. Многолетние партнерские отношения с поставщиками техники обеспечивали стабильный поток заявок, однако значительная часть лидов не соответствовала рисковому профилю компании и не могла быть обработана по традиционной модели. Часть заявок, которые приходили через партнеров, не подходила под стандартные требования, например, из-за финансовых показателей клиента или нестандартных условий сделки. Поэтому такие запросы не удавалось обработать в рамках обычной схемы лизинговой сделки. Чтобы повысить эффективность взаимодействия с партнерами и монетизировать нецелевые заявки, было принято решение о создании цифровой экосистемы нового поколения.

На момент запуска проекта на рынке отсутствовали готовые ИТ-решения, способные автоматизировать все этапы лизинговых сделок в сегменте B2B. За помощью в части технической реализации платформы «Элемент Лизинг» обратилась к ГК «Корус Консалтинг» – своему партнеру по цифровой трансформации, с которым компания реализовала уже несколько проектов. Такой опыт совместной работы позволил организовать проектные процессы и сосредоточиться на создании масштабируемого цифрового решения. В качестве технологической основы была выбрана российская low-code платформа ELMA365 — решение с микросервисной архитектурой, встроенным BPM-движком и широкими возможностями для интеграции.

В отличие от решений для B2C-кредитования цифровая платформа «Элемент Лизинг» адаптирована под специфику B2B-сегмента, где при формировании предложения необходимо учитывать юридическую структуру компании, финансовую отчетность, характеристики приобретаемой техники, условия поставки, регион сделки и индивидуальные рисковые модели лизинговых компаний.

Платформа предназначена для поставщиков техники, лизингополучателей и лизинговых компаний. Для клиентов предусмотрены личные кабинеты, в которых можно управлять сделками, отслеживать их статус, обмениваться документами и получать актуальные предложения. Также для поставщиков реализован специализированный портал, в котором они могут управлять потоком заявок, хранить информацию о клиентах и отслеживать весь цикл взаимодействия по каждой сделке. Лизинговые компании подключаются через API — платформа автоматически направляет им релевантные заявки, соответствующие их риск-моделям и условиям финансирования.

Дополнительно в платформу встроен центр квалификации заявок: он структурирует и дополняет данные перед отправкой в ИТ-системы участников. Решение интегрируется с внешними системами (CRM, ERP и т.д.) и обеспечивает сквозной контроль на всех этапах сделки.

Платформа уже доказала эффективность: по итогам тестовой эксплуатации в «Элемент Лизинг» сократилось время обработки заявок, а стоимость привлечения одного клиента снизилась на 20% за счет автоматической квалификации лидов.

«Перед нами стояла задача объединить в едином цифровом пространстве всех участников лизинговой сделки, обеспечить обмен данными и сократить путь от лида до сделки. Это потребовало как технической, так и организационной трансформации бизнес-процессов. В партнерстве с «Корус Консалтинг» мы реализовали уникальное для рынка B2B-лизинга решение. Мы создали не просто систему обработки заявок на лизинговые сделки, а открытую цифровую экосистему», — сказала Елена Гайворонская, руководитель развития платформ и сервисов «Элемент Лизинг».

«В рамках проекта мы не просто автоматизировали текущие процессы, а создали полноценный цифровой продукт. За счет использования ELMA365 нам удалось обеспечить гибкость платформы, необходимую для быстрого масштабирования и подключения к ней новых участников», — отметил Дмитрий Воропаев, руководитель проекта, департамент CRM & BPM, ГК «Корус Консалтинг».