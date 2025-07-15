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Воропаев Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|15.07.2025
|«Корус Консалтинг» и «Элемент Лизинг» разработали цифровую платформу для автоматизации лизинговых сделок в сегменте B2B 1
|12.02.2024
|«КОРУС Консалтинг» автоматизировал обслуживание клиентов в СК «Пульс» 1
Воропаев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1270 2
|ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - Пульс СК - Пульс Страховая компания - Pulse Insurance - Тюмень-Полис 6 1
|ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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