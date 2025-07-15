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Индексная книга (каталог) CNews*
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Воропаев Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 «Корус Консалтинг» и «Элемент Лизинг» разработали цифровую платформу для автоматизации лизинговых сделок в сегменте B2B 1
12.02.2024 «КОРУС Консалтинг» автоматизировал обслуживание клиентов в СК «Пульс» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Воропаев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1270 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - Пульс СК - Пульс Страховая компания - Pulse Insurance - Тюмень-Полис 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5110 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2673 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6650 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11728 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4135 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7202 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1292 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32396 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10859 1
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Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 144 1
Юрьева Клавдия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49714 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6050 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9212 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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