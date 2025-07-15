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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гайворонская Елена


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 «Корус Консалтинг» и «Элемент Лизинг» разработали цифровую платформу для автоматизации лизинговых сделок в сегменте B2B 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Гайворонская Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1271 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2302 1
Data monetization - Монетизация данных 1733 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6652 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1388 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25142 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6978 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7204 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10862 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4279 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4707 1
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Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1000 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371976, в очереди разбора - 749859.
Создано именных указателей - 178414.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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