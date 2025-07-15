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Гайворонская Елена
УПОМИНАНИЯ
|15.07.2025
|«Корус Консалтинг» и «Элемент Лизинг» разработали цифровую платформу для автоматизации лизинговых сделок в сегменте B2B 1
Гайворонская Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1271 1
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