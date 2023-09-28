«К2тех» заместил платформу IBM на шину собственной разработки для международного банка

ИТ-компания «К2тех» заменила платформу IBM на интеграционную шину собственной разработки для российского представительства международного банка. Отечественное решение обеспечило гибкость лицензирования, а также повысило скорость обработки и проведения платежей. Об этом CNews сообщили представители «К2тех».

Изначально инфраструктура банка базировалась на интеграционной шине зарубежного вендора IBM, сопровождение и поддержка которой требовали регулярных лицензионных платежей. Команда «К2тех» провела ее обследование и спроектировала целевую архитектуру будущего решения. Специалисты ИТ-компании реализовали интеграционный слой на базе RocIntegration под ключ, взяв за основу компоненты с открытым исходным кодом из реестра российского ПО. Интеграционная шина обеспечивает преобразование данных и их надежную доставку между системами.

Специалисты «К2тех» создали адаптеры и маршруты для интеграции сервисной шины с информационными системами заказчика. В их числе были корпоративные ИС, связывающие бизнес-процессы во всех офисах банка. Такая интеграция позволяет поддерживать поток платежей End-to-end за счет валютного контроля, ведения локального черного списка и контроля пользовательских лимитов.

Интеграционное решение обеспечило передачу между системами более 100 тыс. платежных транзакций в день с временем ожидания отклика не более 0,5 секунды. Команда «К2тех» также разработала все необходимые интерфейсы, в том числе клиентские. Кроме того, ИТ-специалисты взяли на себя техническую поддержку внедренной шины. Они отрабатывают обращения и настраивают реализованные интеграции.

«Работа с международным банком дала «К2тех» возможность расширить свои компетенции в части взаимодействия с иностранными заказчиками. Необходимость интеграций с международными информацонными системами предполагала создание всей технической документации на иностранном языке и общение с ИТ-службами из зарубежных представительств банка. Благодаря слаженной работе на всех уровнях замещение IBM-платформы шиной нашей собственной разработки прошло бесшовно. Процесс не повлиял на деятельность банка», — сказал директор по разработке ПО «К2тех» Илья Омехин.

Для разработки шины были использованы Java, Spring Framework и ActiveMQ. Поставка ее компонентов в инфраструктуру через контейнеры Docker позволила заказчику отказаться от привлечения дополнительных серверных мощностей и ресурсозатрат на администрирование виртуальных машин. Такой подход также позволяет сократить время на развертывание и настройку интеграционного решения.

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«ESB-решения необходимы почти каждому из топ-100 российских банков для упрощения взаимодействия и интеграции банковских систем. На сегодняшний день большинство до сих использует иностранные интеграционные шины или самописные. Однако сейчас организациям нужно переходить на российские шины – в условиях невозможности приобретения дополнительных лицензий и отсутствия техподдержки вендора становится проблематично расширять интеграции на дополнительные сервисы, а также возрастает угроза безопасности системам банка, ведь раньше недочеты в ПО закрывал вендор, присылая обновления. Теперь находить и устранять такие «дыры» приходится собственными силами, и эта дополнительная нагрузка легла на плечи отделов разработки. Мы же рекомендуем финансовым организациям внутренние ресурсы направлять на развитие банковских сервисов и повышение конкурентоспособности, а непрофильные функции закрывать готовыми надежными решениями. Почти всегда это быстрее и дешевле в перспективе», – сказал директор по отраслевым решениям в финансовом секторе «К2тех» Василий Куць.

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«К2тех» — компания по системной интеграции, разработке программных решений и сервисной поддержке. Более 15 лет реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности, пользовательского ПО и бизнес-приложений.