Защищенность СУБД Proxima DB разработчика Orion soft подтверждена сертификацией ФСТЭК

Редакция СУБД Proxima DB Special Edition, разработанная Orion soft, получила сертификат соответствия требованиям безопасности Федеральной службы технического и экспортного контроля (ФСТЭК) по четвертому классу защиты. Согласно сертификату, решение можно использовать в критически важных государственных и коммерческих информационных системах. Об этом CNews сообщили представители компании Orion soft.

«Нам важно было создать продукт, который отвечает высоким требованиям не только к производительности, отказоустойчивости и сохранности данных, но и к безопасности. Получение сертификата ФСТЭК подтверждает соответствие Proxima DB Special Edition последним требованиям по защищенности СУБД. Это позволяет применять продукт в государственных компаниях, финансовом секторе, атомной, горнодобывающей промышленности и других стратегических отраслях», — сказала Любовь Родионова, лидер продукта Proxima DB Orion soft.

Proxima DB Special Edition обеспечивает следующие функции безопасности: идентификация и аутентификация пользователей, управление доступом, регистрация событий безопасности, контроль целостности, резервное копирование и восстановление, ограничение программной среды, очистка памяти в СУБД.

Сертифицированная редакция СУБД имеет многопоточный менеджер подключений с поддержкой более 20 тыс. сетевых подключений, отказоустойчивость 99,99%, поддержку полного и инкрементального резервного копирования. В частности, в Proxima DB Special Edition реализовано функционирование СУБД в отказоустойчивом кластере, построенном на компонентах, также прошедших сертификацию ФСТЭК, возможность выбора шаблона необходимой кластерной конфигурации, автоматизированное развертывание выбранной кластерной конфигурации.

Сертифицированная ФСТЭК редакция может быть использована вместе с платформой управления и мониторинга Proxima DB Advanced, а также полностью адаптирована для работы с платформой «1С:Предприятие».

Сертификат ФСТЭК России удостоверяет, что Proxima DB Special Edition может применяться в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно, в информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности включительно, в автоматизированных системах управления до первого класса защищенности включительно, а также в значимых объектах критической информационной инфраструктуры России до первой категории значимости включительно.

Proxima DB — российская промышленная система управления базами данных (СУБД) на основе Open Source PostgreSQL с поддержкой различных типов высокодоступных отказоустойчивых кластерных конфигураций и расширенными функциями эксплуатации: резервного копирования, мониторинга, администрирования, аудита. Функциональность Proxima DB закрывает потребности Enterprise-клиентов в сложной кластеризации, позволяет управлять планами полного и резервного копирования, делить инстансы СУБД на среды эксплуатации. Время переключения узлов кластера до 5 секунд. Proxima DB закрывает также и потребности средних и малых компаний: совместимость с «1С», легкость и быстрота развертывания СУБД, кластеризация «из коробки».