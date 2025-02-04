Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Защищенность СУБД Proxima DB разработчика Orion soft подтверждена сертификацией ФСТЭК

Редакция СУБД Proxima DB Special Edition, разработанная Orion soft, получила сертификат соответствия требованиям безопасности Федеральной службы технического и экспортного контроля (ФСТЭК) по четвертому классу защиты. Согласно сертификату, решение можно использовать в критически важных государственных и коммерческих информационных системах. Об этом CNews сообщили представители компании Orion soft.

«Нам важно было создать продукт, который отвечает высоким требованиям не только к производительности, отказоустойчивости и сохранности данных, но и к безопасности. Получение сертификата ФСТЭК подтверждает соответствие Proxima DB Special Edition последним требованиям по защищенности СУБД. Это позволяет применять продукт в государственных компаниях, финансовом секторе, атомной, горнодобывающей промышленности и других стратегических отраслях», — сказала Любовь Родионова, лидер продукта Proxima DB Orion soft.

Proxima DB Special Edition обеспечивает следующие функции безопасности: идентификация и аутентификация пользователей, управление доступом, регистрация событий безопасности, контроль целостности, резервное копирование и восстановление, ограничение программной среды, очистка памяти в СУБД.

Сертифицированная редакция СУБД имеет многопоточный менеджер подключений с поддержкой более 20 тыс. сетевых подключений, отказоустойчивость 99,99%, поддержку полного и инкрементального резервного копирования. В частности, в Proxima DB Special Edition реализовано функционирование СУБД в отказоустойчивом кластере, построенном на компонентах, также прошедших сертификацию ФСТЭК, возможность выбора шаблона необходимой кластерной конфигурации, автоматизированное развертывание выбранной кластерной конфигурации.

Сертифицированная ФСТЭК редакция может быть использована вместе с платформой управления и мониторинга Proxima DB Advanced, а также полностью адаптирована для работы с платформой «1С:Предприятие».

Нотификации в бизнесе: как упростить жизнь разработчикам, не теряя прибыль
Облака

Сертификат ФСТЭК России удостоверяет, что Proxima DB Special Edition может применяться в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно, в информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности включительно, в автоматизированных системах управления до первого класса защищенности включительно, а также в значимых объектах критической информационной инфраструктуры России до первой категории значимости включительно.

Proxima DB — российская промышленная система управления базами данных (СУБД) на основе Open Source PostgreSQL с поддержкой различных типов высокодоступных отказоустойчивых кластерных конфигураций и расширенными функциями эксплуатации: резервного копирования, мониторинга, администрирования, аудита. Функциональность Proxima DB закрывает потребности Enterprise-клиентов в сложной кластеризации, позволяет управлять планами полного и резервного копирования, делить инстансы СУБД на среды эксплуатации. Время переключения узлов кластера до 5 секунд. Proxima DB закрывает также и потребности средних и малых компаний: совместимость с «», легкость и быстрота развертывания СУБД, кластеризация «из коробки».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей

Microsoft все поломала. Втихаря закрыт официальный способ установки Windows 11 на древние ПК

Глава «Аэрофлота»: ИИ будет внедрен в большую часть нашего программного обеспечения

Россиянам в Open Source не место. Linux Foundation рекомендует не принимать российский открытый код

«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент, способный снизить до 20% расходы на обслуживание серверов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще