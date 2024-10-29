«Форсайт. Аналитическая платформа» совместима с СУБД Proxima DB

Российский разработчик ПО для анализа данных «Форсайт» и разработчик инфраструктурного ПО для бизнеса Orion soft по результатам тестирования подтвердили успешную совместную работу решения «Форсайт. Аналитическая платформа» с промышленной СУБД Proxima DB. Совместимость продуктов нацелена на ускорение процессов импортозамещения и расширение возможностей корпоративного сегмента для перехода на российское ПО.

Оба решения включены в реестр отечественного ПО, обладают инструментами для оптимизации работы систем в зависимости от потребностей заказчика, что позволяет сделать работу с данными гибкой и решать инфраструктурные задачи с минимальными трудозатратами.

«Крупные компании все активнее мигрируют на отечественное ПО в рамках модернизации своих ИТ-ландшафтов, и им необходимы в том числе инструменты для сбора, обработки и анализа данных, бизнес-планирования и бюджетирования, управления инвестициями. «Форсайт. Аналитическая платформа» в связке с Proxima DB позволяют создавать современные информационные системы любой отраслевой направленности, соответствующие высоким требованиям надежности и информационной безопасности», — сказал Александр Стуров, руководитель департамента по работе с партнерами компании «Форсайт».

«Proxima DB может работать с сотнями ТБ данных, при этом обеспечивая крайне высокую производительность. Чтобы достичь ее, мы разработали решения, снимающие архитектурные ограничения ядра PostgreSQL. Это, например, многопоточный менеджер подключений, балансировка нагрузки запросов на чтение, 64-битный счетчик транзакций. Proxima DB оптимизирована под российские ОС и работу с конкретными прикладными системами, в том числе BI-платформами. Совместное использование «Форсайт. Аналитическая платформа» с Proxima DB позволит обеспечить также высокую отказоустойчивость и стабильность систем, закроет задачи снижения трудозатрат на работу с ИТ-продуктами», — сказала Любовь Родионова, лидер продукта Proxima DB Orion soft.