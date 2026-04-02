Разделы

Цифровизация Инфраструктура Облака Импортонезависимость
|

«Турбо Облако» запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме «Базис»

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», объявил о выводе на рынок нового сервиса — виртуальной инфраструктуры на экосистеме «Базис», российского вендора решений для управления динамической ИТ-инфраструктурой. Решение позволяет компаниям развернуть в «Турбо Облаке» импортонезависимую облачную среду с высоким уровнем безопасности, производительности и управляемости.

В состав сервиса входят сертифицированные ФСТЭК России платформа Basis Dynamix для управления виртуальными серверами на базе собственного гипервизора первого типа Basis vCORE, а также средство защиты среды виртуализации Basis Virtual Security и система резервного копирования Basis Virtual Protect. Такое сочетание позволяет в рамках единого контура одновременно управлять инфраструктурой и обеспечивать ее защиту.

Заказчик получает полный контроль над виртуальной инфраструктурой: может управлять виртуальными машинами, сетями и дисками, а также автоматизировать жизненный цикл приложений. За счет имеющихся механизмов оркестрации и поддержки REST API и Terraform решение встраивается в существующие ИТ-процессы, помогает быстрее запускать новые продукты и проверять гипотезы.

Отдельный функциональный блок связан с безопасностью. Средство защиты среды виртуализации Basis Virtual Security контролирует запуск и изменение виртуальных машин, отслеживает события в инфраструктуре и управляет доступом пользователей. Это позволяет выстраивать защищенные ИТ-контуры, соответствующие как требованиям регулятора, так и внутренним требованиям заказчиков.

Новый сервис «Турбо Облака» легко масштабируется под задачи любого бизнеса: компании могут оперативно увеличивать или перераспределять объем ресурсов без закупки собственного оборудования. Размещение в дата-центрах ИТ-сервис-провайдера полного цикла «РТК-ЦОД» на территории России, а также круглосуточный мониторинг и техническая поддержка квалифицированными специалистами облачного провайдера обеспечивают высокий уровень доступности и надежности.

Александр Обухов, генеральный директор «Турбо Облако», сказал: «Запуск виртуальной инфраструктуры на базе платформы “Базис” — это логичное развитие портфеля “Турбо Облака” и ответ на запрос бизнеса на импортонезависимые облачные решения. Ранее мы уже работали с решениями нашего партнера в проектах частных облаков, а теперь расширили этот опыт на публичную облачную инфраструктуру. Мы предлагаем клиентам не просто ресурсы, а полноценную управляемую среду, которая сочетает гибкость, безопасность и соответствие требованиям регуляторов. Это особенно важно для компаний с критичными ИТ-системами и высокими требованиями к защите данных».

Александр Курач, директор по продуктам «Базиса», отметил: «Экосистема “Базиса” востребована в разных сценариях — и в облаке, и в локальной инфраструктуре. Для нас принципиально важно, чтобы заказчики могли использовать ее в том формате, который лучше всего соответствует их задачам и требованиям. Поэтому мы последовательно расширяем присутствие наших продуктов в комплексных решениях партнеров: это делает импортонезависимую инфраструктуру доступнее для рынка и дает компаниям возможность быстрее получать ее преимущества без длительного цикла внедрения».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/