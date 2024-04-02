«Базис» подвел финансовые и операционные итоги 2023 года

Компания «Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, подвела операционные и финансовые итоги 2023 г. Выручка «Базиса» увеличилась на 80%. Компании удалось привлечь десятки крупных B2B-клиентов, а количество партнеров выросло в два раза. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Консолидированная выручка «Базиса» в 2023 г. превысила 3 млрд руб (+80% к 2022 г.). Эти результаты стали возможны благодаря росту клиентской базы – на 85% в секторе B2B и на 29% в секторе B2G. Общее количество клиентских виртуальных машин, работающих на решениях «Базис», выросло в 7,5 раз по сравнению с 2022 г.

С точки зрения развития продуктов и технологий 2023 год для «Базис» также стал результативным. Компания на 100% выполнила план по развитию своей экосистемы в соответствии с дорожной картой и при этом учла поступающие запросы клиентов. В результате в экосистему «Базиса» был добавлен новый продукт, а существующие решения получили более 1700 различных доработок и улучшений.

Basis Dynamix, платформа для управления виртуальными серверами и автоматического развертывания контейнеров Kubernetes, получила новые функции, упрощающие работу администратора, ускоряющие общую работоспособность системы и улучшающие ее эргономичность. В частности, был оптимизирован механизм для сбора и обработки метрик, значительно улучшен графический интерфейс для унификации с другими продуктами экосистемы «Базис», выросла эффективность использования дискового пространства и упрощены процессы развертывания.

Вместе с другим обновлением в Basis Dynamix был добавлен Cloud Controller Manager (CCM) – компонент управляющего слоя Kubernetes, включающий в себя платформенно-специфичную логику. Одновременно с этим в продукт был интегрирован SDK для языка Go, что значительно упростило разработку приложений, взаимодействующих с платформой.

Ряд глобальных улучшений был внесен в работу гипервизора Basis vCore, в результате чего на 30% выросла производительность операций ввода-вывода дисковой подсистемы, а размер выходного образа гипервизора был уменьшен на 20%. Также была глубоко переработана архитектура, оптимизирована система логирования, обновлены все системные библиотеки, ядро и компоненты гипервизора.

В регулярных обновлениях Basis Workplace, платформы виртуализации рабочих мест, акцент был сделан на добавлении возможностей для пользователя взаимодействовать с виртуальным рабочим местом через новые каналы и устройства. Также была расширена поддержка актуальных версий ОС из реестра российского ПО и обеспечена возможность настройки системы для работы с СУБД PostgreSQL по двум IP-адресам с автоматическим переключением на резервный адрес. Всего в 2023 году флагманское решение получило более 80 новых функций.

Продуктовая экосистема «Базиса» пополнилась новым решением Basis Virtual Protect, предоставляющим инструменты для резервного копирования кластеров Kubernetes и виртуальных машин.

Решение Basis Virtual Security прошло проверку ФСТЭК России и получило сертификат, что позволяет использовать его в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической инфраструктуры.

Все вышеперечисленное было бы невозможно без совместных усилий сотрудников «Базиса», количество которых в 2023 г. увеличилось практически в 1,5 раза. При этом компания продолжила делать акцент на найм технического персонала, в результате доля инженеров в компании в 2023 г. составила 84%. Кроме того, «Базис» принял участие в подготовке будущих ИТ-кадров – в соответствующую программу вошел 21 ВУЗ по всей России, а количество студентов-участников составило 8 тыс.

В 2023 г. количество партнеров «Базиса» выросло в два раза. Отличительной особенностью бизнес-модели компании является предоставление статуса партнера только при наличии совместного проекта. При этом вендор проводит обучение организаций, не являющихся партнерами, что позволяет обеспечить им базовые компетенции по работе с продуктами «Базис» на момент начала работы над совместными проектами. Одним из важных событий минувшего года стало подписание с двумя крупными дистрибьюторами соглашения на распространение всех продуктов, входящие в экосистему «Базиса».

Кроме того, «Базис» активно сотрудничал с другими отечественными ИТ-компаниями. В частности, продолжил развивать сотрудничество с «Базальт СПО», в рамках которого использует продукты компании в качестве гостевых ОС, и завершил сертификацию гостевых ОС продуктов ГК «Астра». «Базис» также активно поддерживал и развивал сотрудничество со стратегическими партнерами компании: Yadro, MIND, «Лаборатория Касперского».

Главным результатом совместных усилий «Базис» и партнеров стало появление программно-аппаратных комплексов (ПАК), призванных помочь отечественным компаниям и организациям быстро и без дополнительных издержек перейти с зарубежной инфраструктуры на отечественную. Общими усилиями ведущих ИТ-компаний были разработаны серверные ПАК, гибридные (для сотрудников, сочетающих удаленную работу с нахождением в офисе) и ПАК для организации рабочего места. Все компоненты ПАК разработаны в России, полностью импортонезависимы и протестированы на взаимную совместимость. В 2023 г. разработанные ПАК были представлены на ключевых мероприятиях, в том числе в рамках ЦИПР и Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Прошедший год стал успешным для «Базиса»: мы увеличили выручку, расширили базу клиентов и значительно выросли по ключевым показателям, сделав, таким образом, еще один шаг к уверенному лидерству на рынке инфраструктурного ПО. C уходом иностранных вендоров из России без поддержки осталось большое количество отечественных компаний, и мы рады, что смогли стать для них надежным партнером, предлагающим многолетнюю экспертизу и развитую экосистему решений на собственной кодовой базе. На достигнутом мы останавливаться не собираемся и готовы далее вкладывать силы и средства в развитие нашей экосистемы и обучение новых специалистов, чтобы обеспечить России технологический суверенитет», – отметил Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис».

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«Базис» – российский разработчик платформы динамической инфраструктуры, виртуализации и облачных решений. Образован в 2021 г. Компания предлагает клиентам импортонезависимую экосистему продуктов – от инструментов управления виртуальной инфраструктурой и средств ее защиты до конвейера для организации полного цикла разработки. Решения «Базиса» используются в 120 государственных информационных системах и сервисах, и в более чем 700 компаниях различного масштаба – от крупнейших корпораций до малых и средних предприятий. Продукты разработчика интегрированы в ключевые государственные проекты, такие как «Гособлако» (ГЕОП), «Гостех» и «Госуслуги», а также применяются в федеральных и региональных органах исполнительной власти. Решения компании включены в реестр российского программного обеспечения, сертифицированы ФСТЭК и ФСБ и соответствуют требованиям регуляторов до первого класса защищенности.