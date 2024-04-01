«Базис» подвел финансовые и операционные итоги 2023 года

Компания «Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, подвела операционные и финансовые итоги 2023 г. В минувшем году выручка «Базиса» увеличилась на 80%. Компании удалось привлечь десятки крупных B2B-клиентов, а количество партнеров выросло в два раза.

Консолидированная выручка «Базиса» в 2023 г. превысила 3 млрд руб. (+80% к 2022 г.). Эти результаты стали возможны благодаря росту клиентской базы – на 85% в секторе B2B и на 29% в секторе B2G. Общее количество клиентских виртуальных машин, работающих на решениях «Базис», выросло в 7,5 раз по сравнению с 2022 г.

С точки зрения развития продуктов и технологий 2023 г. для «Базис» также стал результативным. Компания на 100% выполнила план по развитию своей экосистемы в соответствии с дорожной картой и при этом учла поступающие запросы клиентов. В результате в экосистему «Базиса» был добавлен новый продукт, а существующие решения получили более 1,7 тыс. различных доработок и улучшений:

Basis Dynamix, платформа для управления виртуальными серверами и автоматического развертывания контейнеров Kubernetes, получила новые функции, упрощающие работу администратора, ускоряющие общую работоспособность системы и улучшающие ее эргономичность. В частности, был оптимизирован механизм для сбора и обработки метрик, значительно улучшен графический интерфейс для унификации с другими продуктами экосистемы «Базис», выросла эффективность использования дискового пространства и упрощены процессы развертывания.

Вместе с другим обновлением в Basis Dynamix был добавлен Cloud Controller Manager (CCM) – компонент управляющего слоя Kubernetes, включающий в себя платформенно-специфичную логику. Одновременно с этим в продукт был интегрирован SDK для языка Go, что значительно упростило разработку приложений, взаимодействующих с платформой.

Ряд глобальных улучшений был внесен в работу гипервизора Basis vCore, в результате чего на 30% выросла производительность операций ввода-вывода дисковой подсистемы, а размер выходного образа гипервизора был уменьшен на 20%. Также была глубоко переработана архитектура, оптимизирована система логирования, обновлены все системные библиотеки, ядро и компоненты гипервизора.

В регулярных обновлениях Basis Workplace, платформы виртуализации рабочих мест, акцент был сделан на добавлении возможностей для пользователя взаимодействовать с виртуальным рабочим местом через новые каналы и устройства. Также была расширена поддержка актуальных версий ОС из реестра российского ПО и обеспечена возможность настройки системы для работы с СУБД PostgreSQL по двум IP-адресам с автоматическим переключением на резервный адрес. Всего в 2023 г. флагманское решение получило более 80 новых функций.

Продуктовая экосистема «Базиса» пополнилась новым решением Basis Virtual Protect, предоставляющим инструменты для резервного копирования кластеров Kubernetes и виртуальных машин.

Решение Basis Virtual Security прошло проверку ФСТЭК России и получило сертификат, что позволяет использовать его в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической инфраструктуры.

Все вышеперечисленное было бы невозможно без совместных усилий сотрудников «Базиса», количество которых в минувшем году увеличилось практически в 1,5 раза. При этом компания продолжила делать акцент на найм технического персонала, в результате доля инженеров в компании в 2023 г. составила 84%. Кроме того, «Базис» принял активное участие в подготовке будущих ИТ-кадров – в соответствующую программу вошел 21 вуз по всей России, а количество студентов-участников составило 8 тыс.

В 2023 г. количество партнеров «Базиса» выросло в два раза. Отличительной особенностью бизнес-модели компании является предоставление статуса партнера только при наличии совместного проекта. При этом вендор проводит обучение организаций, не являющихся партнерами, что позволяет обеспечить им базовые компетенции по работе с продуктами «Базис» на момент начала работы над совместными проектами. Одним из важных событий минувшего года стало подписание с двумя крупными дистрибьюторами соглашения на распространение всех продуктов, входящие в экосистему «Базиса».

Главным результатом совместных усилий «Базис» и партнеров стало появление программно-аппаратных комплексов (ПАК), призванных помочь отечественным компаниям и организациям быстро и без дополнительных издержек перейти с зарубежной инфраструктуры на отечественную. Общими усилиями ведущих ИТ-компаний были разработаны серверные ПАКи, гибридные (для сотрудников, сочетающих удаленную работу с нахождением в офисе) и ПАКи для организации рабочего места. Все компоненты ПАКов разработаны в России, полностью импортонезависимы и протестированы на взаимную совместимость.