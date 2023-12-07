«Базис» расширила сертификат ФСТЭК на свои облачные решения

Российский разработчик облачных решений, компания «Базис», сообщила о расширении сертификата ФСТЭК России на «Базис.Virtual Security», включая функции «Базис.DynamiX» и «Базис.vCore».

Результаты сертификационных испытаний подтвердили, что программный продукт компании соответствует руководящим документам и регламентирующим требованиям к программному обеспечению, соответствует «Требованиям по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК, России) – по 4 уровню доверия, «Требованиям по безопасности информации к средствам виртуализации». Сертификат ФСТЭК дает возможность пользователям получить сертифицированный продукт сразу в двух исполнениях. Использование продукта также теперь возможно в ГИС до 1 класса защищенности (Приказ ФСТЭК №17), ИСПДн до 1 уровня защищенности (Приказ ФСТЭК №21), информационных системах общего пользования II класса (Приказ ФСТЭК №489), значимых объектах КИИ до 1 категории значимости (Приказ ФСТЭК №239).

«Подтверждение соответствия продукта новым требованиям ФСТЭК по 4 уровню доверия позволит «Базис» существенно расширить круг заказчиков из государственного сектора. В настоящий момент количество киберугроз растет, как растут и требования по безопасности, особенно для государственных предприятий и учреждений. Для нас, как и наших клиентов, это не просто формальность, а документальное экспертное подтверждение того факта, что используемые продукты качественные и надежные», – сказал Дмитрий Сорокин, технический директор «Базис»

Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами поддержка ит-отрасли

Продукт может поставляться в двух исполнениях. Первый модульный – состоящий из «Базис.DynamiX», «Базис.Virtual Security», «Базис.vCore». Второй – «Базис.DynamiX», «Базис.Virtual Security» и сертифицированной отечественной ОС, как Astra Linux или «Альт».

«Базис.Virtual Security» является программным средством, обеспечивающим безопасное создание и функционирование изолированных программных сред, состоящих из виртуального оборудования, гостевых операционных систем и прикладного программногообеспечения (ВМ). «Базис.DynamiX» представляет собой платформу динамической инфраструктуры с собственной системой оркестрации. Система оркестрации платформы позволяет автоматизировать весь жизненный цикл приложений и использовать механизм self-healing и управлять любыми элементами системы такими, как виртуальные машины, контейнеры, ресурсы хранения, PaaS-блоки и др. И «Базис.vCore» дает возможность управления системой виртуализации с высокой надежностью, а также обеспечивает высокую доступность и масштабируемость ИТ-инфраструктуры предприятия. Система базируется на гипервизоре собственной реализации.