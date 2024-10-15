Treolan объявляет о начале поставок решений виртуализации «Базис»

ИТ-дистрибьютор Treolan и участник рынка виртуализации России «Базис» подписали соглашение о начале поставок решений вендора. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Базис» предлагает клиентам экосистему продуктов – от инструментов управления виртуальной инфраструктурой и средств ее защиты до конвейера для организации полного цикла разработки. Продуктовая линейка вендора включает платформу виртуализации для построения облачной инфраструктуры Basis Dynamix, решение для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов Basis Workplace, конвейер для автоматизации DevOps и CI/CD Basis Digital Energy, средство облачной защиты Basis Virtual Security и др.

Решения «Базиса» используются в 120 информационных системах и сервисах, и в более чем 700 компаниях различного масштаба – от крупнейших корпораций до малых и средних предприятий. В 2024 г. решения экосистемы «Базиса» возглавили рейтинги российских платформ виртуализации, решений для управления VDI и средств облачной защиты, выпущенные отраслевым изданием CNews.

Функциональность на уровне зарубежных аналогов и наличие собственной кодовой базы позволяют клиентам «Базиса» увеличить долю использования отечественного ПО в рамках стратегий цифровой трансформации и импортозамещения. Разработки компании включены в реестр российского программного обеспечения, сертифицированы ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

Дмитрий Володичев, менеджер по продукции, Treolan: «Сотрудничество с компанией «Базис» открывает для нас новые подходы в работе с партнерами и их заказчиками. Возможности Treolan предоставляют полную картину ценности проекта с физическими серверами под виртуализацию, что, несомненно, удобно в совместной работе. Мы ориентированы на развитие экспертизы по всем направлениям компании «Базис» и готовим демостенды для флагманских решений вендора».